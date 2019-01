Mettre les bateaux autonomes en eau libre : Velodyne Lidar soutient la nouvelle génération d'AV (bateaux autonomes) dans le Maritime RobotX Challenge





Lors du Maritime RobotX Challenge 2018, Velodyne Lidar, Inc. a apporté son mentorat ainsi que des capteurs lidar à 15 équipes universitaires concourant dans une compétition maritime autonome. Organisée à Honolulu, à Hawaï en décembre 2018, la compétition RobotX a réuni des équipes des universités des États-Unis, d'Australie, de Chine, du Japon, de Taïwan, et de Singapour.

Les équipes participantes ont construit leur bateau à partir de zéro, l'équipant de systèmes de propulsion, de capteurs et de commandes. Les capteurs lidar Pucktm et Ultra Pucktm de Velodyne représentaient les composantes de perception principales permettant aux bateaux de fonctionner de manière autonome.

Pendant la compétition, les bateaux autonomes des équipes ont démontré leurs capacités de navigation et de contrôle, d'évitement des obstacles, de localisation et de séquence, d'identification et d'accostage, de détection et de livraison, de récupération sous-marine, et de connaissance situationnelle. Chaque équipe a créé un site web, un document de conception technique, une présentation ainsi qu'une vidéo exposant son travail.

L'Université nationale de Singapour a remporté le premier prix de la compétition, l'Université de Technologie de Queensland, en Australie, a terminé deuxième, et l'Université aéronautique d'Embry-Riddle, située à Daytona Beach, en Floride, a pris la troisième place.

« Grâce au Maritime RobotX Challenge, les ingénieurs de nouvelle génération apprennent comment la perception 3D lidar optimise les bateaux autonomes », déclare Mike Jellen, président et directeur commercial, chez Velodyne Lidar. « Travailler avec ces étudiants remarquables alors qu'ils réinventent la technologie maritime est un privilège ».

RobotX est une compétition internationale de niveau universitaire conçue pour élargir l'exposition des étudiants aux technologies robotiques et de véhicule autonome (AV) dans l'environnement maritime. L'événement a été organisé par RoboNation, une organisation à but non lucratif dont l'objectif est d'inciter les étudiants à utiliser la science, la technologie, l'ingénierie et les maths (STEM) pour explorer le monde extérieur. Velodyne est un parrain de RoboNation.

« Cette compétition favorise l'intérêt des étudiants pour les systèmes robotiques autonomes fonctionnant dans le domaine maritime, en mettant l'accent sur la science et l'ingénierie de l'autonomie coopérative », précise Daryl Davidson, directeur exécutif chez RoboNation. « La participation de Velodyne à cet événement permet aux étudiants d'acquérir de l'expérience avec la technologie de pointe lidar et permet à l'entreprise d'avoir des échanges avec les meilleurs étudiants du monde qui s'initient à l'autonomie. Il s'agit de la technologie que les principales organisations de recherche et de commerce utilisent pour mettre aujourd'hui sur le marché de passionnantes innovations autonomes ».

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne fournit les solutions lidar les plus intelligentes et les plus puissantes en matière d'autonomie et d'assistance au conducteur. Fondée en 1983 et basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar, révolutionnaires. En 2005, David Hall, fondateur et PDG de Velodyne, a inventé les systèmes lidar à vision panoramique en temps réel, révolutionnant la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, la polyvalente Ultra Pucktm, l'Alpha Pucktm, solution parfaite pour une autonomie L4-L5, la Velarraytm optimisée pour les systèmes ADAS, et la Vellatm, un logiciel révolutionnaire d'assistance au conducteur.

À propos de RoboNation, Inc.

RoboNation est une organisation à but non lucratif dont la mission est de fournir un parcours d'expériences pédagogiques pratiques qui permettent aux étudiants de trouver des solutions innovantes aux problèmes mondiaux. Notre vision est celle d'un monde dans lequel la technologie unit les hommes dans l'apprentissage, le partage, et la création. www.robonation.org

