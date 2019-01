Natixis Investment Managers annonce des changements au Fonds Loomis Sayles revenu mensuel stratégique





Natixis Investment Managers Canada LP (Natixis) a annoncé aujourd'hui qu'elle procédait à des changements au Fonds Loomis Sayles revenu mensuel stratégique (le Fonds).

Modifications des stratégies d'investissement

À compter du 1er février 2019, Natixis modifie les stratégies d'investissement actuelles du Fonds afin : (a) de réduire de 20 à 5 % la part d'actifs que le Fonds peut investir dans des actions ordinaires versant des dividendes et (b) d'ajouter un plafond de 40 % pour la part d'actifs que le Fonds peut investir dans des titres « below investment grade » (dont la qualité de crédit est basse). L'objectif d'investissement du Fonds restera inchangé.

Réduction des honoraires de gestion

À compter du 1er mars 2019, les honoraires de gestion associés aux parts des séries A et H* du Fonds seront réduits de 50 points de base :

Série Honoraires de gestion actuels en % Nouveaux honoraires de gestion en % Série A Série H* 1,75 % 1,60 % 1,25 % 1,10 % *La série H n'accepte plus de nouvelles souscriptions.

Réduction de la commission de suivi

À compter du 1er mars 2019, Natixis réduira de 100 à 50 points de base la commission de suivi qu'elle verse aux distributeurs pour les parts des séries A et H du Fonds, ce qui est plus courant pour un fonds dans la catégorie des revenus fixes.

À propos de Natixis Investment Managers

Natixis Investment Managers offre ses services aux professionnels de la finance avec davantage de manières pertinentes de construire des portefeuilles. Animés par l'expertise de 27 gestionnaires d'investissement spécialisés répartis à travers le monde, nous appliquons l'approche Active Thinking® pour fournir des solutions proactives qui aident nos clients à rechercher de meilleurs résultats sur tous les marchés. Natixis figure parmi les plus importantes sociétés de gestion d'actifs au monde1 avec près de 1 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion2 (999,5 milliards de dollars/860,6 milliards d'euros d'ASG).

Basée à Paris et Boston, Natixis Investment Managers est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, deuxième groupe bancaire de France. Parmi les sociétés de gestion de placements et les groupes de distribution et de service affiliés à Natixis Investment Managers figurent : Active Index Advisors®3 ; AEW ; AlphaSimplex Group ; Axeltis ; Darius Capital Partners ; DNCA Investments4 ; Dorval Asset Management5 ; Gateway Investment Advisers ; H2O Asset Management5 ; Harris Associates ; Investors Mutual Limited ; Loomis, Sayles & Company ; Managed Portfolio Advisors®3 ; McDonnell Investment Management ; Mirova6 ; MV Credit ; Ossiam ; Ostrum Asset Management ; Seeyond ; Vaughan Nelson Investment Management ; Vega Investment Managers et Natixis Private Equity Division, qui inclut Seventure Partners, Naxicap Partners, Alliance Entreprendre, Euro Private Equity, Caspian Private Equity7 et Eagle Asia Partners. L'ensemble des offres n'est pas disponible dans toutes les juridictions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la société à l'adresse im.natixis.com | LinkedIn : linkedin.com/company/natixis-investment-managers.

Natixis Investment Managers englobe toutes les entités de gestion et de distribution d'investissements affiliées à Natixis Distribution, L.P. et Natixis Investment Managers S.A.

Au Canada: ces informations sont fournies par Natixis Investment Managers Canada LP.

Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Fund Facts avant d'investir. Des commissions, commissions de suivi, honoraires de gestion et frais sont susceptibles d'être associés aux investissements dans les fonds communs. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.

1 Mise à jour quantitative de Cerulli : Global Markets 2018 a classé Natixis Investment Managers comme le 16e gestionnaire d'actifs dans le monde sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2017.

2 Valeur liquidative au 30 septembre 2018. Les actifs sous gestion (ASG), tels que déclarés, peuvent inclure des actifs théoriques, des actifs administrés, des actifs bruts et d'autres types d'ASG non réglementaires.

3 Une division de Natixis Advisors, L.P.

4 Une marque de DNCA Finance.

5 Une filiale d'Ostrum Asset Management.

6 Exploité aux États-Unis via Ostrum Asset Management U.S., LLC.

7 Caspian Private Equity est une coentreprise entre Natixis Investment Managers, L.P. et Caspian Management Holdings, LLC.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 janvier 2019 à 21:45 et diffusé par :