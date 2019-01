OpenGate Capital signe un accord en vue de l'acquisition de Sargent and Greenleaf auprès de Stanley Black & Decker





OpenGate Capital, une société internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Sargent and Greenleaf (« S&G ») auprès de Stanley Black & Decker (NYSE : SWK). La transaction devrait être achevée au premier trimestre 2019. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

S&G est une marque leader dans le secteur des serrures haute sécurité, spécialisées. Fondée en 1857 et basée à Nicholasville, dans le Kentucky, la société compte environ 120 employés à travers le monde, avec une vaste empreinte de distribution, qui permet à S&G de vendre ses produits dans plus de 100 pays. S&G conçoit et fabrique des serrures mécaniques et électroniques innovantes et de haute qualité, pour coffres-forts, chambres fortes, coffrets de sûreté et environnements extrêmement sensibles. La société compte des clients dans de nombreux segments, notamment le secteur bancaire, le transport de fonds, la sécurité résidentielle, les chemins de fer/services publics et la sécurité gouvernementale. S&G est un pionnier de la haute sécurité, avec à son actif plusieurs premières de l'industrie, grâce à son innovation et une plateforme numérique de premier plan lui permettant d'abreuver le marché de nouveaux produits et fonctionnalités améliorés, de manière constante. S&G a reçu les prix « Nouveau produit de l'année, dans la catégorie Produits de sécurité 2018 », et « Nouveau produit de l'année 2017 », décernés par le Security Magazine.

Andrew Nikou, fondateur et PDG d'OpenGate Capital, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux d'avoir conclu cet accord en vue de l'acquisition de S&G auprès de Stanley Black & Decker. Nous avons déjà commencé à examiner les façons dont notre capacité OGx nouvellement lancée peut être source d'innovations dans le secteur, par le biais d'améliorations technologiques dans le cadre de notre stratégie de plein potentiel. Suite à cet examen, nous sommes convaincus qu'une vraie croissance peut être obtenue ».

Matthias Gundlach, directeur général d'OpenGate Capital, et chargé de la transaction, a confié pour sa part : « Nous sommes fiers de collaborer avec Stanley Black et Decker dans le cadre de cette transaction. À bien des égards, S&G présente des caractéristiques qui sont essentielles pour faire l'objet d'une transaction d'OpenGate Capital : c'est un leader du marché, dont la marque bénéficie de la confiance des consommateurs, et qui soutient avec succès la concurrence à l'échelle mondiale ».

Paul Bridwell, directeur général chez OpenGate Capital, chargé de la gestion et du soutien des opérations liées aux investissements de la société en Amérique du Nord, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de S&G et de tirer parti de leur riche héritage d'innovations réussies. Nous nous réjouissons à l'idée d'accélérer la croissance de la société en renforçant la portée commerciale de S&G, et en appliquant de nouvelles technologies à sa gamme de produits vaste et bien étoffée ».

L'acquisition de S&G devrait être terminée au premier trimestre 2019.

À propos d'OpenGate Capital

OpenGate Capital est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises pour créer de la nouvelle valeur par le biais d'améliorations opérationnelles, et d'initiatives d'innovation et de croissance. Fondée en 2005, OpenGate Capital a son siège à Los Angeles, en Californie, et des bureaux européens à Paris, en France. Les professionnels d'OpenGate possèdent les compétences essentielles pour acquérir, mettre en oeuvre, gérer, construire et faire évoluer des entreprises performantes. Actuellement, OpenGate Capital, grâce à ses placements de fonds et placements traditionnels, a procédé à plus de 30 acquisitions, y compris des démembrements d'entreprise, des rachats d'entreprise par les cadres, ainsi que des situations et des transactions spéciales avec des vendeurs privés en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter www.opengatecapital.com.

