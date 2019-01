Soutien aux proches aidants - La ministre Marguerite Blais annonce une aide financière importante accordée au Monastère des Augustines





QUÉBEC, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, annonce aujourd'hui qu'un financement de 450 000 $ est octroyé, sur une période de trois ans, au Monastère des Augustines, afin de permettre à l'organisme d'offrir davantage de soutien aux proches aidants.

Cet investissement, combiné aux dons reçus et aux autres sources de financement de l'organisme, permettra d'accroître de 50 % la capacité d'accueil au Monastère des Augustines afin d'offrir des services de répit à des proches aidants en provenance de toutes les régions du Québec. Ainsi, le Monastère des Augustines pourra fournir un accompagnement encore plus soutenu aux proches aidants, notamment par des périodes de répit, un suivi à distance ainsi que l'ajout de moyens et d'outils adaptés à leurs besoins et à l'évolution de leur rôle. Les cibles visées sont d'offrir, chaque année, 8 500 heures ou 350 jours de répit aux proches aidants. Le financement accordé permettra également d'expérimenter de nouvelles approches misant sur un accompagnement plus intégré et en continu, centré sur le proche aidant comme acteur pivot du soutien à l'aidé.

Citation :

« J'ai bien entendu, chez les proches aidants, ce besoin d'intensifier et de diversifier l'offre des services de répit. Le financement que nous octroyons au Monastère des Augustines permettra notamment de développer de nouvelles initiatives, en partenariat avec le milieu, afin d'améliorer la qualité de vie des proches aidants. Nous sommes très fiers d'encourager le Monastère des Augustines dans le déploiement de cette offre de services innovants, qui s'inscrit parfaitement dans notre volonté de tout faire pour donner aux proches aidants le soutien qu'ils méritent. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Rappelons que la ministre Blais a aussi annoncé, le 24 janvier dernier, l'octroi d'un montant de 200 000 $ à la Fondation Maison Gilles-Carle. Cet investissement, qui s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Québec de soutenir l'ouverture de vingt maisons de répit au cours des dix prochaines années, contribuera au déploiement de ces maisons afin de répondre aux besoins des proches aidants, et ce, sur la base de l'expertise développée à la Fondation Maison Gilles-Carle.

Soulignons également que la première Politique nationale pour les proches aidants, qui permettra de consolider la reconnaissance des proches aidants de même que leur rôle, est en cours de rédaction. Un plan d'action proposant des mesures concrètes pour répondre aux besoins des proches aidants est ensuite prévu.

