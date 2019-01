La production britannique de voitures chute de 9,1 % en 2018, mais les exportations demeurent proches d'un niveau record puisque huit voitures sur dix sont expédiées à l'étranger, selon la SMMT





FABRICATION AUTOMOBILE AU ROYAUME-UNI (données de décembre et de toute l'année 2018)

La fabrication automobile britannique a chuté de 9,1 % en 2018, pour se chiffrer à 1,52 million d'unités, sous l'effet de la récession nationale et mondiale.

La production destinée au Royaume-Uni et aux marchés étrangers a reculé respectivement de 16,3 % et de 7,3 %, mais les volumes d'exportation restent proches du niveau record, huit voitures sur dix étant produites pour des clients internationaux.

La demande baisse en Chine et dans l'UE, mais les marchés sud-coréen, japonais et américain sont tous en hausse, les acheteurs étant attirés par la gamme de nouveaux modèles haut de gamme et de pointe du Royaume-Uni.

Les exportations ont continué d'être le moteur de la fabrication automobile britannique en 2018, 81,5 % de toutes les voitures fabriquées au Royaume-Uni étant expédiées à l'étranger, ce qui représente le plus fort pourcentage depuis 2012, selon les chiffres publiés aujourd'hui par la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) - Société des fabricants et des négociants de moteurs. 1 237 608 voitures ont été fabriquées en vue de l'exportation au cours de l'année, soit le troisième niveau le plus élevé jamais enregistré.[1]

Ce sont au total 1 519 440 voitures qui sont sorties des chaînes de production britanniques, soit une baisse de 9,1 % par rapport à 2017. La production destinée à l'exportation a reculé plus modérément (- 7,3 %), sous l'effet du ralentissement des importants marchés chinois et européens, vers lesquels les expéditions ont baissé respectivement de 24,5 % et de 9,6 %. La demande de l'UE a toutefois moins baissé qu'au Royaume-Uni, où les immatriculations de voitures de construction britannique ont reculé de 20,9 % pendant l'année. Ces deux marchés ont été affectés par le lancement de la nouvelle batterie de tests des émissions WLTP (procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers), qui a limité l'offre de certains modèles au cours du second semestre de l'année.

La demande en termes de voitures de fabrication britannique a fortement augmenté sur un certain nombre de marchés internationaux, la production de modèles clés qui ne sont fabriqués actuellement qu'au Royaume-Uni s'étant accrue. Les exportations ont augmenté vers le Japon (+ 26,0 %), la Corée du Sud (+ 23,5 %), la Russie (+ 10,3 %) et les États-Unis (+ 5,3 %). D'autres marchés comme l'Allemagne, l'Italie, la France, la Belgique et l'Espagne sont restés parmi les dix premiers pays exportateurs de l'industrie automobile britannique, malgré la chute de la demande européenne.

L'UE demeure le premier partenaire commercial de la Grande-Bretagne et elle représente une part de 52,6 % de toutes les exportations automobiles britanniques en 2018, soit 650 628 unités. Parallèlement à cela, 68,4 % de toutes les voitures neuves immatriculées au Royaume-Uni ont été importées d'usines européennes. Chaque jour, plus de 1 100 camions arrivent au Royaume-Uni en provenance du continent pour livrer des composants représentant une valeur de près de 34 millions de livres sterling aux usines britanniques de véhicules et de moteurs, ce qui souligne l'importance d'un commerce libre et sans heurts entre la Grande-Bretagne et l'Europe.[2]

Aussi crucial que cela soit, le commerce bilatéral ininterrompu entre le Royaume-Uni et d'autres destinations mondiales clés doit également se poursuivre. Quelque 15,7 % de toutes les exportations automobiles du Royaume-Uni sont destinées à des marchés mondiaux avec lesquels le Royaume-Uni bénéficie d'accords commerciaux mutuels et préférentiels dans le cadre de l'UE.[3] Il est primordial que ces accords ne prennent pas fin lorsque le Royaume-Uni quittera l'UE, faute de quoi les consommateurs de ces marchés seront face à un choix plus réduit et des prix plus élevés.

La production de voitures destinées aux acheteurs nationaux a chuté de 16,3 % l'an dernier, pour se chiffrer à 281 832 unités, le marché ayant été affecté par l'incertitude constante quant aux politiques sur le diesel, les modifications apportées à la réglementation sur les émissions et la baisse de confiance des entreprises et des consommateurs. Les investissements réalisés dans ce secteur ont également diminué de près de la moitié (46,5 %) par rapport à 2017, pour ne se chiffrer qu'à 588,6 millions de livres sterling, notamment en raison de la nature cyclique du développement des produits, mais aussi du fait que les entreprises sont en attente de certitudes sur les futures relations entre le Royaume-Uni et l'UE.[4] Malgré ce déclin, le Royaume-Uni reste le deuxième marché des voitures neuves en Europe après celui de l'Allemagne, ainsi que le quatrième constructeur automobile du continent.[5]

Mike Hawes, directeur général de la SMMT, a déclaré : « Le Royaume-Uni jouit d'une réputation mondiale en termes d'ingénierie automobile, grâce à sa riche histoire, sa main-d'oeuvre hautement qualifiée et une large gamme de marques de prestige. L'industrie vend dans le monde entier, bénéficiant d'un fort soutien gouvernemental pour le secteur, d'un environnement commercial compétitif et d'accords commerciaux libres et équitables avec l'UE et d'autres marchés mondiaux.

« En dépit des défis que soulève le départ du Royaume-Uni de l'UE, les atouts fondamentaux de la construction automobile britannique n'ont pas changé, mais il est impératif que nous jouissions d'une stabilité économique et politique pour préserver la croissance future et nos relations commerciales mutuellement bénéfiques. Sans cela, le choix des consommateurs risque d'être limité et les progrès risquent d'être freinés à l'avenir. »

Le secteur automobile du Royaume-Uni est l'un des plus grands exportateurs britanniques de biens et l'un des piliers économiques du pays, qui emploie quelque 186 000 personnes directement dans la fabrication et apporte directement chaque année la somme de 20,2 milliards de livres au Trésor. La Grande-Bretagne affiche l'un des niveaux de productivité les plus élevés d'Europe et est un lieu primordial à l'échelle mondiale pour le développement, les tests et le déploiement de technologies et de services destinés à la mobilité de l'avenir. Cela est facilité par un partenariat solide entre le gouvernement et l'industrie, une réglementation favorable et une collaboration étroite avec les secteurs voisins tels que la technologie, les télécommunications et les universités.

Fabrication Décembre Décembre % de Exercice Exercice % de automobile 17 18 variation 2017 2018 variation Total 100 604 78 106 - 22,4 % 1 671 166 1 519 440 - 9,1 % Nationale 14 078 13 433 - 4,6 % 336 628 281 832 - 16,3 % Exportation 86 526 64 673 - 25,3 % 1 334 538 1 237 608 - 7,3 % % des exportations 86,0 % 82,8 % 79,9 % 81,5 %

82,7 % de parts de marché à l'exportation en 2012. Exportations record de 1 349 443 unités en 2016 et de 1 334 538 unités en 2017 Analyses et données de la SMMT Compte tenu des ententes commerciales en vigueur au sein de l'UE et des accords qui n'ont pas encore été ratifiés, l'industrie automobile britannique bénéficie de pactes commerciaux bilatéraux entre l'UE et plusieurs des plus grands marchés d'exportation du secteur, dont la Turquie, le Japon, le Canada et la Corée du Sud. À eux tous, ces pays représentent 15,7 % des exportations automobiles du Royaume-Uni Calculs de la SMMT, basés sur de nouvelles décisions d'investissement annoncées publiquement en 2018, qui englobent d'authentiques engagements en termes de nouvelles dépenses pour de nouveaux produits, outillages, équipements ou installations Données de l'ACEA (Association des constructeurs européens d'automobiles)

À propos de la SMMT et de l'industrie automobile britannique

La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) est l'une des associations commerciales les plus importantes et les plus influentes du Royaume-Uni. Elle défend les intérêts de l'industrie automobile britannique au Royaume-Uni et à l'étranger, en prônant une position commune auprès du gouvernement, des parties prenantes et des médias.

L'industrie automobile est cruciale pour l'économie du Royaume-Uni. Elle génère 82 milliards de livres de chiffre d'affaires et 20,2 milliards de livres de valeur ajoutée. Employant directement quelque 186 000 personnes dans la fabrication et 856 000 dans l'ensemble de l'industrie automobile, elle représente 12,8 % des exportations totales de biens du Royaume-Uni et investit 3,65 milliards de livres chaque année dans la R & D automobile. Plus de 30 constructeurs fabriquent quelque 70 modèles de véhicules au Royaume-Uni, avec l'appui de 2 500 fournisseurs de composants et de certains des ingénieurs les plus qualifiés au monde.

