Poursuite des discussions entre les Métallos et ABI

À la suite de la rencontre exploratoire qui se tenait aujourd'hui entre des représentants de la section locale 9700 et de l'employeur ABI, le Syndicat des Métallos peut confirmer que des discussions vont se poursuivre au cours des prochains jours....

L'Agence du revenu du Canada (ARC) a annoncé que la société McClay Group Ltd., d'Ingersoll (Ontario), a été condamnée à des amendes totalisant 213 564 $. McClay a plaidé coupable le 30 janvier 2019 au Palais de justice de Woodstock à des accusations...

Reprise des négociations pour : Société : AF1 Capital Corp. Symbole à la Bourse de croissance TSX : AFC.P Reprise (HE) : 09 h 30 le 31 janvier 2019 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard...

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, ainsi que madame Jennifer McCrea, ont annoncé que la Cour fédérale a approuvé un règlement à l'amiable dans le cas du recours collectif intenté contre le...

Dans le but d'améliorer la conciliation de la vie professionnelle, familiale et étudiante des parents-travailleurs ou étudiants d'enfants d'âge scolaire, le gouvernement du Québec accorde une somme de 27 873 $ dans la circonscription de Dubuc. Cette...