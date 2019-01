Le Chef national de l'APN félicite Ghislain Picard, Chef régional de l'APN pour le Québec-Labrador, pour sa réélection





OTTAWA, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, félicite Ghislain Picard pour sa réélection à titre de Chef régional, représentant la région Québec-Labrador, au sein du Comité exécutif national de l'APN.

« Le Chef régional Ghislain Picard est le membre comptant le plus grand nombre d'années de service au sein du Comité exécutif national de l'APN, a déclaré le Chef national, Perry Bellegarde. Grâce à son leadership, il a apporté d'importantes contributions à l'Assemblée des Premières Nations et aux Premières Nations dans l'ensemble du pays. Je reconnais sa vaste expérience et sa profonde connaissance de nos enjeux. Il en est à son dixième mandat comme fervent défenseur des droits des Premières Nations dans la région Québec-Labrador. Je lui rends hommage et je le félicite pour avoir obtenu l'appui constant des Premières Nations de sa région. »

Le Chef régional Ghislain Picard a été réélu à Montréal, au Québec, au cours de l'Assemblée des Chefs de l'APNQL. Il est un fier Innu de la communauté de Pessamit.

SOURCE Assemblée des Premières Nations

