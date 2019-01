Suncor Énergie publiera les résultats du quatrième trimestre de 2018





CALGARY, Alberta, 30 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suncor publiera ses résultats du quatrième trimestre le mardi 5 février 2019 avant 20 h, HR (22 h, HE).



Une webdiffusion permettant d'analyser les résultats du quatrième trimestre se tiendra à 7 h 30, HR (9 h 30, HE), le mercredi 6 février 2019. Steve Williams, chef de la direction, Mark Little, président et chef de l'exploitation et Alister Cowan, vice-président directeur et chef des Finances, représenteront la direction. Une période de questions avec les analystes suivra les brèves remarques de la direction. Trevor Bell, vice-président, Relations avec les investisseurs, agira comme animateur.

Veuillez noter que le nombre de lignes téléphoniques est limité et que celles-ci sont réservées aux personnes qui désirent poser des questions.

Pour participer à la conférence, allez à suncor.com/webdiffusions.

Si vous êtes un analyste ou un représentant des médias et désirez participer à la période de questions :

si vous appelez de l'Amérique du Nord, composez le 1 866-219-5885

si vous appelez de l'extérieur de l'Amérique du Nord, composez le +1 209-905-5918

La webdiffusion archivée sera disponible à suncor.com/webdiffusions .

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones et FTSE4Good, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com , suivez-nous sur Twitter @Suncor ou allez à ensemble.suncor.com.

Demandes des médias :

403-296-4000

media@suncor.com

Demandes des investisseurs :

800-558-9071

vest@suncor.com

Communiqué envoyé le 30 janvier 2019 à 17:30 et diffusé par :