METRO INC. annonce le résultat du vote de l'élection des administrateurs

MONTRÉAL, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - METRO INC. annonce aujourd'hui le résultat des votes des actionnaires à l'élection des administrateurs lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires qui a eu lieu hier, le 29 janvier 2019.

Les 14 candidats et candidates proposés par la direction ont été élus comme administrateurs et administratrices. Conformément aux procurations reçues et aux votes déposés, chacune des 14 personnes suivantes a été élue comme membre du Conseil d'administration de la Société, poste qu'elle occupera jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que son successeur ait été dûment élu ou nommé. Les résultats du vote sont les suivants :

NOM DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE VOTES POUR % ABSTENTION % Maryse Bertrand 205 417 318 99,54 % 941 822 0,46 % François J. Coutu 200 799 594 97,31 % 5 559 546 2,69 % Michel Coutu 202 479 268 98,12 % 3 879 872 1,88 % Stephanie Coyles 205 911 902 99,78 % 447 238 0,22 % Marc DeSerres 195 077 435 94,53 % 11 281 705 5,47 % Claude Dussault 194 260 312 94,14 % 12 098 828 5,86 % Russell Goodman 203 175 439 98,46 % 3 183 701 1,54 % Marc Guay 206 315 921 99,98 % 43 219 0,02 % Christian W.E. Haub 194 718 903 94,36 % 11 640 237 5,64 % Eric R. La Flèche 202 723 098 98,24 % 3 636 042 1,76 % Christine Magee 203 679 070 98,70 % 2 680 070 1,30 % Marie-José Nadeau 192 707 029 93,38 % 13 652 111 6,62 % Réal Raymond 204 323 510 99,01 % 2 035 630 0,99 % Line Rivard 206 282 011 99,96 % 77 129 0,04 %

La Société félicite les administrateurs et les administratrices pour leur élection au conseil d'administration.

À propos de METRO INC.

Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 16 milliards de dollars, METRO INC. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de plus de 600 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de plus de 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Drug Basics, qui procurent de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

