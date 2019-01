Élection du chef de l'APNQL - La ministre Sylvie D'Amours tient à féliciter monsieur Ghislain Picard





QUÉBEC, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Affaires autochtones, Mme Sylvie D'Amours, adresse ses plus sincères félicitations à M. Ghislain Picard à la suite de sa réélection à titre de chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL).

M. Picard obtient ainsi un dixième mandat à la tête de l'APNQL; il occupe ce poste depuis 1992. Il est originaire de la communauté innue de Pessamit, sur la Côte-Nord. Il a consacré une partie de sa carrière au domaine des communications. Il a ainsi participé activement à la mise en place d'un réseau de radios communautaires au sein de sa nation de même qu'à la création de la Société de communication Atikamekw-Montagnais, qui produit des émissions radiophoniques en langues autochtones. En plus de ses fonctions de chef de l'APNQL, il siège au comité exécutif ainsi qu'au comité de gestion de l'Assemblée des Premières Nations.

Citation :

« Les membres des Premières Nations ont fait un choix démocratique. Cette dernière élection se conclut sous le signe de la continuation. Nous allons poursuivre notre travail ensemble, dans un esprit de collaboration et de respect mutuel. Mes plus sincères félicitations au chef Ghislain Picard! Je lui souhaite un mandat des plus fructueux. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones

