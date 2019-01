Les grands acteurs de l'opération et de la maintenance du secteur éolien se réunissent à Toronto pour faire progresser leurs activités au service de la santé et de la sécurité





Des chefs de file de l'opération et de la maintenance du secteur éolien récompensés pour la qualité de leurs réalisations et leurs solutions conçues au Canada

TORONTO, le 30 janv. 2019 /CNW/ - C'était aujourd'hui la dernière journée du plus grand événement de l'année en matière d'opération et maintenance du secteur éolien; on y a fait la démonstration des impressionnants progrès en opération et maintenance et de l'importance qu'accorde l'industrie à la santé et à la sécurité. Plus de 260 professionnels de l'éolien, venus du Canada et des États-Unis, ont assisté au Sommet sur l'opération et la maintenance 2019 de CanWEA, qui s'est tenu les 29 et 30 janvier à l'hôtel Hilton de Mississauga, Ontario.

Les participants au sommet ont découvert les dernières innovations des entrepreneurs, et de nouveaux produits et services et ont assisté à une réunion du comité de la santé et de la sécurité. Ils ont également pris part à des tables rondes pour connaître le détail des plus récents résultats de recherche. Voici quelques temps forts de l'événement :

la présentation d'un examen complet des détecteurs de givrage et des technologies de prévisions, essentiels pour l'exploitation en région froide;

le dévoilement d'une nouvelle petite grue pour camion de transport, capable de soulever un rotor et de l'installer sur une éolienne;

la présentation d'une analyse de l'évolution du marché de l'opération et de la maintenance en Amérique du Nord;

des séances interactives où les conférenciers et les participants ont pu échanger sur des sujets tels que la protection des chauves-souris, les répercussions de la nouvelle loi sur le cannabis et les dernières avancées en matière de santé et de sécurité.

Les lauréats des prix de CanWEA pour l'excellence dans le domaine de la santé et de la sécurité et de l'innovation ont été annoncés lors du déjeuner de remise des prix. Techéol inc. a remporté le prix Réalisation exceptionnelle en matière d'opération et de maintenance, et Vestas Canadian Wind Technology, le prix d'excellence en matière de santé et de sécurité. On compte parmi les autres entreprises finalistes Capstone Infrastructure, pour le prix de réalisation exceptionnelle, et Kruger Énergie (Port Alma et Chatham), pour le prix de santé et de sécurité.

Le Sommet sur l'opération et la maintenance a aussi rassemblé 25 exposants du domaine de l'énergie éolienne qui ont présenté leurs produits et services dans le plus grand espace réservé à ce jour à pour cet événement annuel.

Citations

« L'industrie éolienne du Canada est en pleine expansion, et l'opération et la maintenance jouent un rôle de plus en plus important dans cet essor Il est donc extrêmement profitable d'inviter plus de 260 chefs de file de l'industrie à discuter de contraintes opérationnelles et d'améliorations possibles, à analyser des techniques et des outils novateurs et à promouvoir l'excellence en matière de santé et de sécurité. Ces propriétaires, ces opérateurs, ces fabricants et ces fournisseurs de services contribuent tous de manière déterminante à faire de l'énergie éolienne la source d'électricité propre la plus économique au Canada. »

- Phil McKay, directeur, Programme sur l'opération et la maintenance, Association canadienne de l'énergie éolienne

« L'industrie éolienne du Canada a créé plus de 58 000 emplois (personne-année) en construction et en exploitation, ouvrant des possibilités professionnelles « vertes » dans plus de 300 collectivités. Le secteur éolien est la plus importante filière de production d'électricité mise en service au Canada depuis plus d'une décennie, et nous prévoyons continuer à assurer son développement, à mesure que les Canadiens se tourneront vers des options propres et économiques pour alimenter un réseau électrique flexible, fiable et sans carbone de plus en plus nécessaire. À l'heure où de plus en plus de sources d'énergie variables, comme l'éolien, s'imposent sur le réseau électrique, il est essentiel que le secteur de l'opération et de la maintenance maintienne sa solidité et se montre innovant. Il contribuera ainsi à la mise en oeuvre des nombreux produits et services qui peuvent naître de l'énergie propre et qui garantiront la fiabilité du réseau, de manière indépendante ou avec le concours d'autres ressources comme l'énergie solaire, l'hydroélectricité ou le stockage d'énergie. »

- Robert Hornung, président, Association canadienne de l'énergie éolienne

« Siemens Gamesa Énergie Renouvelable est heureuse d'être le partenaire en titre de cette édition du Sommet sur l'opération et la maintenance de CanWEA. Tout comme CanWEA, Siemens Gamesa estime que la sécurité et l'optimisation de la performance sont des aspects fondamentaux de l'industrie, surtout au vu du développement de nos installations. À titre de meneur mondial dans le domaine des technologies, SGRE offre à ses clients des améliorations de pointe en matière de rendement et de production pour les aider à réduire au maximum leurs coûts. Nous donnons vie à ce qui compte vraiment : de l'énergie propre pour les générations à venir. »

- David Hickey, chef de la direction de Siemens Gamesa Énergie Renouvelable au Canada

« L'équipe d'IHS Markit est ravie d'avoir été invitée à prendre la parole au Sommet sur l'opération et la maintenance de CanWEA. Réunir autant de têtes dirigeantes présente des avantages évidents, et ce sera d'autant plus vrai à mesure que l'opération et la maintenance gagneront en importance dans le domaine énergétique. C'était aussi l'occasion idéale pour réseauter. Nous avons déjà hâte de participer l'an prochain! »

- Rafael McDonald, directeur, énergie renouvelable en Amérique du Nord

Contexte

À propos de l'Association canadienne de l'énergie éolienne (CanWEA)

CanWEA est la voix de l'industrie éolienne au Canada, faisant activement la promotion d'une croissance responsable et durable du secteur éolien. Association nationale sans but lucratif, CanWEA constitue la plus importante source de renseignements fiables sur l'énergie éolienne ainsi que sur ses avantages pour la société, l'économie et l'environnement. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn et informez-vous sur canwea.ca/fr.

