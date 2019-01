Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine





MONTRÉAL, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, les travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

DÉNEIGEMENT

Le ministère des Transports procédera à des opérations de soufflage et transport de neige sur les principales autoroutes de la région de Montréal. Des entraves et fermetures ponctuelles sont donc à prévoir sur les autoroutes, incluant les entrées et les sorties.

MONTRÉAL

A10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction EST / vers le pont Champlain

Entre la rue Wellington et l'entrée de l'avenue Pierre-Dupuy

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : rue Wellington, rue Bridge (R112), rue des Irlandais, chemin du Moulin et A10 EST.

A15

Montréal

Direction NORD

Entre la sortie 60 (boul. Gaétan-Laberge, A10 OUEST) et l'échangeur Turcot

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h 59 à jeudi 5 h

Détour : A10 OUEST, boul. Robert-Bourassa, rue Saint-Antoine, A720 OUEST et bretelle pour A15 NORD (Décarie).

Note : déneigement dans l'échangeur Turcot.

A15

Montréal

Direction NORD

Sortie 58, sortie pour l'Île des Soeurs

fermeture de la sortie, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : A10 OUEST, sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy), chemin des Moulins, A10 EST et sortie 5 (Île des Soeurs).

A15 / A20 / A720 | ÉCHANGEUR TURCOT

Montréal

Bretelle A15 SUD (Décarie) pour A15 SUD

fermeture COMPLÈTE, mercredi de 20 h à 23 h 59

Détour : bretelle pour A720 EST, sortie 4 (rue de la Montagne), rue Jean-D'Estrées, rue Saint-Jacques, rue Wellington, A10 EST et A15 SUD.

Matières dangereuses via A720 EST, sortie 3 (rue Guy), boul. René-Lévesque, rue Peel, rue Wellington.

Bretelle A15 SUD (Décarie) pour R136 / A720 EST (centre-ville)

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h 59 à jeudi 5 h

Détour : bretelle pour A15 SUD, sortie 60 pour le boul. Gaétan-Laberge, A10 OUEST, boul. Robert-Bourassa.

Bretelle A15 SUD (Décarie) pour A20 OUEST (du Souvenir)

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h 59 à jeudi 5 h

Détour : bretelle pour A15 SUD, sortie 61 (Avenue Atwater), rue Joseph, rue Dupuis, Rue Lesage, avenue de l'Église, boul. De La Vérendrye, boul. des Trinitaires, boul. Angrignon et A20 OUEST.

Bretelle A20 EST (du Souvenir) pour A15 SUD

fermeture COMPLÈTE, mercredi de 20 h à 23 h 59

Détour : bretelle pour A720 EST, sortie 4 (rue de la Montagne), rue Jean-D'Estrées, rue Saint-Jacques, rue Wellington, A10 EST et A15 SUD.

Matières dangereuses via A720 EST, sortie 3 (rue Guy), boul. René-Lévesque, rue Peel, rue Wellington.

Bretelle A20 EST (du Souvenir) pour R136 / A720 EST (centre-ville)

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h 59 à jeudi 5 h

Détour : bretelle pour A15 SUD, sortie 60 pour le boul. Gaétan-Laberge, A10 OUEST, boul. Robert-Bourassa.

Note : déneigement dans l'échangeur Turcot.

A40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 64 (boul. Cavendish) et l'entrée du boul. Langelier

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h 30 à jeudi 5 h 30

Détour : voie de desserte.

Note : déneigement.

A720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE / TUNNEL VIGER

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 6 (boul. Saint-Laurent, rue Berri) et l'entrée à la hauteur de la rue Amherst

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Détour : rue Saint-Antoine.

A720 | AUTOROUTE BONAVENTURE / TUNNEL VIGER

Montréal

Direction OUEST

Entre la rue Panet (début de l'autoroute) et l'entrée de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville

fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour : avenue Viger.

MONTÉRÉGIE

A20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Les Cèdres

Direction OUEST

À la hauteur de la sortie 22 (chemin Saint-Dominique)

fermeture de 1 voie sur 2, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

À PRÉVOIR CETTE SEMAINE DANS L'ÉCHANGEUR TURCOT

Alerte Turcot - fermeture d'une bretelle de l'échangeur Turcot en semaine

La bretelle de l'A20 EST pour l'A15 SUD / pont Champlain sera fermée à la circulation du jeudi 31 janvier 23 h 59 au mercredi 4 février 5 h. Cette fermeture inhabituelle est requise afin de démanteler l'ancienne bretelle, qui passe au-dessus de la nouvelle, et de l'intersection de la rue Notre-Dame Ouest et du boulevard Monk.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 . Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 30 janvier 2019 à 16:36 et diffusé par :