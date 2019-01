L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - AFC.P

Reprise des négociations pour : Société : AF1 Capital Corp. Symbole à la Bourse de croissance TSX : AFC.P Reprise (HE) : 09 h 30 le 31 janvier 2019 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard...

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, ainsi que madame Jennifer McCrea, ont annoncé que la Cour fédérale a approuvé un règlement à l'amiable dans le cas du recours collectif intenté contre le...

Dans le but d'améliorer la conciliation de la vie professionnelle, familiale et étudiante des parents-travailleurs ou étudiants d'enfants d'âge scolaire, le gouvernement du Québec accorde une somme de 27 873 $ dans la circonscription de Dubuc. Cette...