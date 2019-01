Unifor réaffirme le droit des travailleuses et travailleurs d'avoir accès à des soins en santé mentale





TORONTO, le 30 janv. 2019 /CNW/ - Le plus grand syndicat du secteur privé au Canada appuie le droit de tous les gens d'avoir accès, sans obstacles, à des soins publics en santé mentale.

« Pour souligner la Journée Bell Cause pour la cause, j'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à exiger un meilleur accès aux services de santé mentale par l'entremise de nos systèmes publics de soins de santé, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Partout au pays, les soins de santé sont en crise. Nous devons nous unir pour protéger ce bien public. »

En Ontario, les membres d'Unifor dans les hôpitaux et les services de première ligne subissent des mises à pied en raison de compressions budgétaires. Selon l'Association canadienne pour la santé mentale, 1,6 million de Canadiens déclarent chaque année des besoins non satisfaits en soins de santé mentale.

« La promotion du bien-être mental est une affaire qui nous concerne tous, poursuit M. Dias. Par l'intermédiaire de leurs syndicats, les travailleuses et travailleurs peuvent s'entraider en tant que pairs, mais pour des soins médicaux durables, nous dépendons tous des mêmes systèmes publics de soins de santé. Ces systèmes doivent être librement accessibles pour que les gens puissent obtenir un soutien lorsqu'ils sont confrontés à une maladie mentale ou à une crise. »

Unifor appuie la campagne Bell Cause pour la cause afin de faire mieux connaître les programmes de santé mentale et de recueillir des fonds pour ceux-ci. Le mercredi 31 janvier, cinq cents seront donnés pour chaque message texte, appel sans fil ou interurbain effectué par les clients de Bell.

De plus, chacun peut contribuer à changer les choses grâce aux médias sociaux. Bell versera cinq cents pour chaque tweet ou publication Instagram avec le mot-clic #BellCause, chaque visionnement de sa vidéo Bell Cause pour la cause ou chaque utilisation du filtre Snapchat et Facebook. Pour obtenir plus de détails, cliquez sur: https://cause.bell.ca/fr/. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la santé mentale en milieu de travail sur le site Web d'Unifor.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 30 janvier 2019 à 15:37 et diffusé par :