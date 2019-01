Nathalie Fagnan nommée présidente et chef de la direction d'Héma-Québec





MONTRÉAL, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La présidente du conseil d'administration d'Héma-Québec, Mme Martine Carré, est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Nathalie Fagnan, CPA, CA, à titre de présidente et chef de la direction d'Héma-Québec. Elle entre officiellement en fonction aujourd'hui.

« Le conseil d'administration et moi-même sommes très heureux de l'arrivée de Nathalie Fagnan, qui saura rapidement s'imprégner de la culture d'Héma-Québec et poursuivre la transformation de l'organisation, a déclaré Martine Carré, présidente du conseil d'administration. Mme Fagnan possède une pensée stratégique et une solide expérience alliant la gestion des opérations et les finances. Elle a oeuvré au sein de grandes entreprises, tant au Canada qu'aux États-Unis et compte à son actif de nombreuses réalisations dans les domaines de la transformation d'organisation. Son profil sera un atout important pour mener à bien les ambitions de notre organisation et relever les nombreux défis actuels. »

Bachelière en administration des affaires des HEC et membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés, Mme Fagnan a occupé plusieurs postes de niveau exécutif au sein d'entreprises de service de notoriété internationale. Présentement administratrice au conseil d'administration de La Presse et du Théâtre Prospero/Groupe La Veillée, elle était jusqu'à tout récemment vice-présidente exécutive et chef des opérations au sein de Publicis North America, leader mondial dans le domaine des communications et des services-conseils dans le cadre de projets majeurs de transformation.

Auparavant, elle occupait la fonction de vice-présidente et chef des opérations au sein de la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) où elle a exercé un rôle stratégique dans un projet de transformation importante de l'organisation.

Avant de se joindre à RCGT, elle a oeuvré plus de 15 ans au sein de Publicis Canada et y a cumulé plusieurs postes de direction au niveau des finances. Elle y était, pendant les neuf dernières années précédant son départ, vice-présidente exécutive - chef de la direction financière et membre du comité exécutif canadien.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité.

Héma-Québec, c'est plus de 1 300 employés, près de 225 000 donneurs de sang, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 750 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

