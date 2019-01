NYU utilise l'époxy de GrapheneCA pour des tests futuristes d'analyse mécanique dynamique (AMD)





NEW YORK, 30 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'optimisation de composites avancés pour des utilisations finales spécifiques peut être coûteuse et prendre beaucoup de temps. Les fabricants doivent tester de nombreux échantillons pour obtenir la meilleure formulation. NanoGraphene Inc., faisant affaire sous le nom de GrapheneCA («?GrapheneCA?»), utilise une nouvelle méthode pour la phase de planification qui utilise des réseaux neuronaux pour extrapoler des données provenant d'un seul échantillon. Développé en collaboration avec des chercheurs de la NYU Tandon School of Engineering, le système permet de formuler et d'analyser rapidement des composites avancés théoriques enrichis en graphène.



«?Travaillant avec des chercheurs en lien avec les laboratoires de l'Université de New York, nous avons développé une nouvelle méthode qui permet de prédire le comportement de nanocomposites thermodurcissables sur une large plage de températures et de taux de déformation?», a déclaré le Dr Voskresensky, directeur de la recherche et du développement au centre de production de GrapheneCA basé à New York. «?En outre, la même approche peut éventuellement être appliquée pour prédire le comportement de matériaux thermoplastiques?», a-t-il déclaré, ajoutant que «?ceci est une étape critique vers la production de composites 3D avancés.?»

Avec Nikhil Gupta, professeur de mécanique et d'aérospatiale à NYU Tandon, qui a dirigé la recherche avec le doctorant Xianbo Xu, GrapheneCA a développé des données qui pourraient aider les fabricants à optimiser les caractéristiques des composites pour des utilisations spécifiques sans avoir à effectuer d'innombrables tests coûteux et fastidieux avec de nombreux échantillons. Le travail est détaillé dans «?Artificial Neural Network Approach to Predict the Elastic Modulus from Dynamic Mechanical Analysis Results,?», qui sera présenté sur la couverture intérieure de Advanced Theory and Simulations, une revue internationale interdisciplinaire qui publie des résultats scientifiques de grande qualité.

«?L'application d'une approche de réseau neuronal artificiel pour prédire les propriétés des nanocomposites peut aider à développer une approche en vertu de laquelle la modélisation guidera le développement de matériaux et d'applications et réduira les coûts au fil du temps?» a déclaré le Dr Gupta.

«?Nous lançons une invitation à tous les fabricants à travailler avec nous pour créer de nouveaux composites à base de graphène?», a conclu le Dr Voskresensky, «?mais ce n'est qu'un exemple de ce que nous envisageons de faire en coopération avec NYU Tandon.

À PROPOS DE GRAPHENECA

GrapheneCA est une société privée de production et de commercialisation de graphène et de matériaux à base de graphène, basée à New York. Son objectif est d'intégrer le graphène à des applications concrètes en utilisant son propre processus de production hautement efficace, évolutif et respectueux de l'environnement. GrapheneCA a mis sur pied une unité de production à New York et produit actuellement du graphène à grande échelle. Elle produit notamment des flocons de graphite superposés de 1 à 3 et 5 à 8 couches contenant moins de 0,03 % de contamination par l'oxygène. Les procédés de fabrication exclusifs de GrapheneCA sont efficaces et remarquablement écologiques.

À PROPOS DE LA TANDON SCHOOL OF ENGINEERING DE L'UNIVERSITÉ DE NEW YORK

La NYU Tandon School of Engineering remonte à 1854, date de la fondation de la Faculté de génie civil et d'architecture de l'Université de New York et du Brooklyn Collegiate and Polytechnic Institute (connu sous le nom de Brooklyn Poly). Une fusion de janvier 2014 a créé une vaste école d'enseignement et de recherche en ingénierie et en sciences appliquées, ancrée dans une tradition d'invention et d'entrepreneuriat et vouée à la promotion d'une technologie au service de la société. En plus de son siège principal à Brooklyn, NYU Tandon collabore avec d'autres écoles de NYU, l'une des plus importantes universités de recherche privées du pays, et est étroitement liée aux programmes d'ingénierie de NYU Abu Dhabi et de NYU Shanghai. Elle exploite Future Labs, qui se concentre sur les nouvelles entreprises du centre-ville de Manhattan et de Brooklyn, ainsi que sur un programme d'études supérieures en ligne primé. Pour plus d'informations, visitez http://engineering.nyu.edu.

