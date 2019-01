M. Ghislain Picard réélu pour un mandat de trois ans comme chef de l'APNQL





MONTRÉAL, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les chefs de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) réunis à Montréal, ont réélu aujourd'hui M. Ghislain Picard, au poste de chef de l'APNQL.

« Je suis très fier d'avoir la confiance continue des chefs de notre cercle pour un 10e mandat. J'entends les représenter dignement et mettre en oeuvre notre priorité collective de renforcement des liens entre nos Nations et nos communautés. Je suis toujours ouvert à réaliser davantage et nous devons avancer pour nos générations futures », a déclaré M. Picard.

Le chef de l'APNQL a également tenu à souligner l'implication de M. Gilbert Dominique, candidat à la course au leadership. « Je tiens à reconnaître l'engagement de Gilbert pour avoir relevé ce défi. Notre cheminement se poursuivra ensemble dans l'unité, pour le mieux-être des Premières Nations au Québec-Labrador », a ajouté M. Ghislain Picard.

Les relations politiques sont au coeur des engagements présentés par le Chef de l'APNQL. « Il faut investir pour renforcer les relations entre nous et j'entends mettre en oeuvre une réflexion qui nous permettra de solidifier le collectif que nous représentons ».

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL.

