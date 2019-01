CATL connecte au réseau la première centrale électrique utilisant un grand mélange d'énergies et dotée d'un BESS (100 MWh) au monde, qui est la plus grande de ce type en Chine





GOLMUD, Chine, 30 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), fabricant chinois de batteries au lithium-ion, a livré la première centrale électrique utilisant un mélange d'énergies et dotée d'un système de stockage de l'énergie sur batteries (BESS) au monde et la plus grande de ce type en Chine (« la Centrale ») dans le cadre du projet de démonstration des grands mélanges d'énergies de Luneng Haixi (« le Projet »), qui est le premier du genre en Chine à intégrer l'énergie éolienne (400 MW), photovoltaïque (200 MW) et solaire à concentration (50 MW), ainsi qu'un système de stockage de l'énergie (ESS) de 100 MWh dans un seul et même système unifié sur le réseau.

La Centrale coordonne trois sources d'énergies renouvelables différentes, fluctuantes et particulièrement instables, et doit répondre constamment aux fluctuations de la demande, ce qui fait que ses batteries et son système de gestion de batteries sont primordiaux pour la fiabilité du système. CATL, le fournisseur exclusif de batteries pour le Projet, a surmonté les exigences pendant la phase de conception et de développement du produit et n'a mis que 17 jours pour tester et mettre en service le BESS sur le réseau.

Huang Shilin, vice-président du conseil et directeur de la stratégie de CATL, a déclaré : « Cette Centrale est la première de ce type : c'est une centrale électrique multifonctionnelle et centralisée, dotée d'un système de stockage d'énergie électrochimique. Sa fiabilité technique et son coût abordable faciliteront le déploiement de différentes applications d'énergies renouvelables à l'échelle du globe ».

Pendant la construction d'une centrale de stockage de l'énergie, la sécurité est la priorité absolue. En choisissant des matériaux fiables, CATL réduit au minimum la possibilité d'incident causé par une panne et d'explosion à dégâts secondaires. CATL suit également le processus de conception de l'analyse des modes de défaillance potentiels et de leurs effets (AMDE) pour identifier les risques et exécuter des plans d'atténuation des risques aux premières étapes du développement, de la fabrication et de la gestion des produits. Elle fait cela afin de garantir le fonctionnement en toute sécurité du système de batteries avec des cellules, modules, armoires de batteries et des systèmes de contrôle bien conçus. Grâce à l'utilisation d'un système de protection de relais à trois couches, CATL assure par ailleurs la performance du système de batteries contre les dégâts causés par les surcharges ou les décharges, la surintensité de courant et l'atténuation des conditions de travail sous des températures très élevées et/ou très basses.

La gestion thermique est l'un des principaux défis en matière de sécurité et de performances auxquels sont confrontées CATL et l'industrie dans son ensemble. La Centrale est installée à Golmud, où la température oscille entre - 33,6 et 35,5 degrés Celsius. Pour garantir un fonctionnement de la batterie sur une période de 15 ans, CATL a déployé un système de refroidissement qui utilise des passages d'air et des conceptions de flux d'air pour maintenir une température constante dans l'armoire. Une unité de gestion de la batterie déclenche le système de refroidissement de la batterie dès qu'elle détecte des problèmes de température, tandis que l'électricité stockée au préalable protège la batterie contre la perte de capacité ou le dépôt de lithium causé par la charge à basse température.

Qui plus est, le Projet observe des exigences strictes en termes de structure, car Golmud se trouve dans une zone sismique active, ce qui demande une absorption des vibrations et des chocs. Le centre de tests et de validation haut de gamme de CATL a effectué des simulations et des tests rigoureux pour démontrer que ses batteries sont à même de résister à un séisme potentiel de magnitude 8.

Selon M. Hui Dong, directeur scientifique du China Electric Power Research Institute (Institut de recherche sur l'énergie électrique de Chine), la Centrale est « la première au monde et la plus grande station de stockage d'énergie électromécanique de Chine dotée d'un générateur synchrone virtuel ». La Centrale représentant une partie importante du Projet et devant générer un montant annuel d'électricité de 126 250 MWh (401 500 tonnes d'énergie produite par le charbon), le Projet devrait être une excellente carte de visite pour différentes applications de nouvelles énergies et fixer de la sorte des normes et des applications de réseau intelligent dans le monde entier.

À propos de CATL

CATL est le plus grand fournisseur de batteries en Chine, spécialisé dans la fabrication de batteries lithium-ion destinées aux véhicules électriques (VE) et aux systèmes de stockage d'énergie (ESS). Elle se consacre à prôner de nouvelles énergies, en changeant le monde grâce à la technologie des batteries pour les VE et les ESS. Le volume annuel des ventes de CATL comprend les batteries VE & ESS qui ont représenté au total 12 GWh en 2017, alors que le volume d'installation des batteries VE s'est chiffré à 23,43 GWh en 2018. http://www.catlbattery.com/en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/815467/Contemporary_Amperex_Technology.jpg

Communiqué envoyé le 30 janvier 2019 à 14:41 et diffusé par :