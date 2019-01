Avis aux médias - Le ministre Garneau se rendra à Winnipeg, au Manitoba, et à Red Lake, en Ontario





OTTAWA, le 30 janv. 2019 /CNW/ - L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, se rendra à Winnipeg, au Manitoba, et à Red Lake, en Ontario, le 31 janvier 2019. Pendant ses visites, le ministre rencontrera des intervenants et des partenaires du secteur des transports, fera plusieurs annonces importantes et prononcera un discours à l'occasion de l'assemblée générale annuelle et conférence de la Kenora District Municipal Association.

Il y aura des séances de photos et de questions et réponses avec le ministre Garneau à certains des endroits suivants :

Heure : 9 h 45 (heure locale) Information : Annonce - Ouvert aux médias Endroit : Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg

Niveau des départs, près de la statue de James Armstrong Richardson

2000, avenue Wellington

Winnipeg (Manitoba)

R3H 1C2



Heure : 10 h 35 (heure locale) Information : Rencontre avec Michael Spence, maire de Churchill (Manitoba) - Fermé aux médias



Heure : 13 h 15 (heure locale) Information : Visite de l'aéroport de Red Lake - Ouvert aux médias Endroit : Aéroport de Red Lake

2508, route 125

Cochenour (Ontario)

P0V 1L0



Heure : 14 h 30 (heure locale) Information : Rencontre avec les exploitants et transporteurs aériens régionaux - Fermé aux médias



Heure : 16 h (heure locale) Information : Visite de la municipalité de Red Lake avec le maire Fred Mota - Fermé aux médias



Heure : 19 h (heure locale) Information : Discours à l'occasion de l'assemblée générale annuelle et conférence de la Kenora District Municipal Association - Ouvert aux médias Endroit : Red Lake Regional Heritage Centre

51A, route 105

Red Lake (Ontario)

P0V 2M0

