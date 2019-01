Groupe Canaccord Genuity Inc. - accès à l'information relative aux résultats du troisième trimestre de 2019





TORONTO, le 30 janv. 2019 /CNW/ - Groupe Canaccord Genuity Inc. (TSX : CF) devrait publier ses résultats du troisième trimestre, ainsi que de l'information financière supplémentaire, le mercredi 13 février 2019 après la clôture du marché à la Bourse de Toronto. Les investisseurs, les représentants des médias et les autres parties intéressées pourront consulter le communiqué sur les résultats et l'information financière supplémentaire à l'adresse www.canaccordgenuity.com/investor-relations/investor-resources/financial-reports/

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBÉMISSION TRIMESTRIELLES :

Les parties intéressées sont invitées à écouter la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de Canaccord Genuity par l'intermédiaire de la diffusion Web en direct ou en composant un numéro sans frais. La conférence téléphonique est prévue le jeudi 14 février 2019 à 5 h (heure du Pacifique), à 8 h (heure de l'Est), à 13 h (heure du Royaume-Uni), à 21 h (heure normale de la Chine) et à minuit [heure normale de l'Australie (HNE)]. Les membres de la haute direction commenteront alors les résultats et répondront aux questions des analystes et des investisseurs institutionnels.

La conférence sera accessible en direct et archivée sous forme de fichier audio à l'adresse suivante : www.canaccordgenuity.com/investor-relations/news-and-events/conference-calls-and-webcasts/ (en anglais).

Les analystes et investisseurs institutionnels pourront se joindre à la conférence en composant l'un des numéros suivants :

647-427-7450 (à Toronto )

) 1-888-231-8191 (sans frais à l'extérieur de Toronto )

) 0-800-051-7107 (sans frais du Royaume-Uni)

0-800-91-7449 (sans frais de la France )

) 10-800-714-1191 (sans frais de la Chine du Nord)

10-800-140-1195 (sans frais de la Chine du Sud)

1-800-287-011 (sans frais de l'Australie)

800-017-8071 (sans frais des Émirats arabes unis)

Veuillez demander de participer à la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice financier 2019 de Groupe Canaccord Genuity Inc. Si un code d'accès est exigé, veuillez entrer le 2376626.

Une version en différé de la conférence sera accessible environ deux heures après la conférence en direct du 14 février 2019 jusqu'au 14 avril 2019, en composant le 416-849-0833 ou le 1-855-859-2056 et en entrant le code 2376626 suivi du dièse (#).

À PROPOS DE GROUPE CANACCORD GENUITY INC. :

Par l'intermédiaire de ses principales filiales, Groupe Canaccord Genuity Inc. (la « Société ») est une entreprise de services financiers de plein exercice indépendante et de premier plan qui exerce ses activités dans deux des principaux segments du secteur des valeurs mobilières : la gestion de patrimoine et les marchés des capitaux. Depuis sa création en 1950, la Société est mue par un engagement indéfectible à bâtir des relations clients durables. Elle y parvient en générant de la valeur par des solutions de placement, des services de courtage et des services de financement de sociétés complets pour sa clientèle constituée de particuliers, d'institutions et de sociétés. Elle possède des bureaux de gestion de patrimoine au Canada, au Royaume-Uni, à Guernesey, à Jersey, à l'île de Man et en Australie. Canaccord Genuity, la division internationale des marchés des capitaux de la Société, exerce ses activités en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe, en Asie, en Australie et au Moyen-Orient.

Groupe Canaccord Genuity Inc. est cotée sous le symbole « CF » à la Bourse de Toronto (TSX).

SOURCE Canaccord Genuity Group Inc.

Communiqué envoyé le 30 janvier 2019 à 13:27 et diffusé par :