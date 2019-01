Côte-Nord - Inventaire aérien de l'orignal dans la zone de chasse 18





SEPT-ÎLES, QC, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dévoile aujourd'hui les résultats de l'inventaire aérien de l'orignal réalisé au cours de l'hiver 2018 dans la zone de chasse 18.

Résultat

Entre le 15 janvier et le 10 février derniers, des biologistes et techniciens de la faune de la Côte-Nord ont inventorié 62 parcelles de 60 km2 lors de survols par avion et par hélicoptère. Les données recueillies ont permis d'estimer la population hivernale totale d'orignaux à plus de 6 100 individus, soit une augmentation d'environ 80 % par rapport au dernier inventaire de 2006, où le nombre était estimé à 3 350. La densité de population d'orignaux est donc passée de 1,32 par 10 km2 en 2006 à 2,38 par 10 km2 en 2018. Comme par le passé, la densité de population est plus élevée dans la partie ouest de la zone 18, soit dans les secteurs de Forestville et des Escoumins, où la qualité de l'habitat avantage l'orignal.

Stabilisation dans la zone 18

Depuis 2007, la récolte à la chasse à l'orignal pendant les années permissives, c'est-à-dire où les mâles, les femelles et les faons sont permis, est passée de 922 à 1 313. Malgré cette hausse, le succès de chasse semble toutefois s'être stabilisé depuis 2013 autour de 17 % lors des années permissives et de 12 % lors des années restrictives.

Ces observations peuvent s'expliquer par l'évolution de la productivité. En 2006, la productivité s'élevait à 48,5 faons par 100 femelles, ce qui a eu pour effet d'accroître la population d'orignaux dans la région dans les années subséquentes. En 2018, ce nombre passe à 34,4, ce qui laisse présager une stabilisation ou une éventuelle diminution. En effet, pour garder une population en croissance, le nombre de faons par 100 femelles devrait se maintenir au-dessus de 40.

Depuis 1999, un principe d'alternance permet de protéger la femelle orignal une année sur deux dans la zone 18. Ce changement réglementaire a mené à une augmentation de la population d'orignaux et à l'atteinte de records de récolte à la chasse, autant dans les années permissives que restrictives. Par contre, la saison de 2018, une année restrictive, est marquée par une baisse de 7 % comparativement à 2016. Avec 833 orignaux abattus, il s'agit de la plus faible récolte depuis 2012.

Poursuite des objectifs du Plan de gestion de l'orignal 2012-2019

L'objectif du plan de gestion dans la zone 18 était d'atteindre une densité de 2,2 orignaux par 10 km2 en 2019. Bien que cet objectif ait été atteint, la pression constante de la chasse sur les mâles et la faible productivité freinent l'augmentation de la densité de population. Les résultats de l'inventaire seront donc pris en considération lors de l'élaboration du prochain plan de gestion de l'orignal.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 30 janvier 2019 à 13:00 et diffusé par :