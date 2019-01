L'Orchestre Métropolitain annonce une tournée américaine en novembre 2019





MONTRÉAL, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'Orchestre Métropolitain de Montréal se réjouit d'annoncer une tournée avec son directeur artistique et chef principal Yannick Nézet-Séguin qui se tiendra aux États-Unis du 18 au 25 novembre 2019. Le chef d'orchestre montréalais présentera ainsi pour la première fois son orchestre québécois aux publics des villes de Chicago, Ann Arbor, New York et Philadelphie, en compagnie de l'une des artistes lyriques les plus acclamées de la planète, la mezzo-soprano Joyce DiDonato. La célèbre chanteuse américaine interprétera avec l'Orchestre deux airs de Mozart, l'air de concert Ch'io mi scordi di te et Parto, parto, extrait de La Clemenza di Tito. L'OM interprétera également la Symphonie no 4 « Romantique » de Bruckner, compositeur qui a largement contribué à faire connaître le son unique de l'Orchestre à l'étranger.

Le directeur artistique et chef principal de l'Orchestre Métropolitain, Yannick Nézet-Séguin s'est dit ravi de cette annonce : « Après notre première tournée en Europe, qui a obtenu un succès immense et au-delà de nos espérances, les musiciens et moi avons senti que quelque chose de très spécial s'était passé. À notre retour, Carnegie Hall a invité l'Orchestre Métropolitain sous ma direction, alors que je serai l'un des Artistes en Perspective de cette salle mythique pour la saison 2019-2020. Faire partie de la programmation de Carnegie Hall, c'est une marque de reconnaissance extraordinaire pour les plus grands orchestres! Je suis emballé pour mes musiciens de l'OM, qui découvriront des salles magnifiques et des publics qui sont pour moi des familles d'adoption, à Ann Arbor comme à Chicago, et plus encore à New York et Philadelphie où je suis établi depuis quelques années. Et comble de bonheur, nous partagerons la scène avec ma grande amie Joyce DiDonato, une artiste que j'adore et pour qui j'ai la plus grande admiration. »

« L'OM a le vent dans les voiles et nous sommes très reconnaissants des projets d'envergure qui se présentent à nous », affirme Jean R. Dupré, président-directeur général de l'Orchestre Métropolitain. « On peut déjà prévoir que 2019 sera une grande année pour l'OM, pour le développement des musiciens et la reconnaissance du talent québécois. Cette tournée apportera une fois de plus un beau rayonnement à Montréal. Cette nouvelle aventure musicale aux États-Unis sera un des points forts de la saison prochaine, qui marquera les 20 ans de l'arrivée de Yannick Nézet-Séguin comme directeur artistique et chef principal de l'OM ! Nous avions dédié notre première tournée au public montréalais, qui nous suit depuis nos tout débuts. Avec tout le support et l'amour que les gens nous ont témoigné cette année, nous sommes extrêmement heureux de leur dédier cette nouvelle tournée, car c'est notre public ici à Montréal qui nous pousse à nous dépasser constamment. »

HORAIRE

Mardi 19 novembre 2019 - Chicago, Symphony Center (Orchestra Hall)

Mercredi 20 novembre 2019 - Ann Arbor, University Musical Society (Hill Auditorium)

Vendredi 22 novembre 2019 - New York, Carnegie Hall (Stern Auditorium/Perelman Stage)

Dimanche 24 novembre 2019 - Philadelphie, Kimmel Center (Verizon Hall)

PROGRAMME

MOZART : Ch'io mi scordi di te

La Clemenza di Tito : Parto, parto

BRUCKNER : Symphonie no 4 « Romantique »

UNE PREMIÈRE TOURNÉE RÉCOMPENSÉE

L'Orchestre Métropolitain est l'heureux récipiendaire du 33e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal pour le succès de sa première tournée internationale. L'OM a également été récompensé du Prix de la meilleure tournée internationale du Conseil des arts et des lettres du Québec.

À PROPOS DE L'ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

Ambassadeur culturel majeur du Québec, l'Orchestre Métropolitain de Montréal prend un pari audacieux dès sa fondation en 1981 : celui de tisser un lien avec le public afin de faire rayonner la musique symphonique. Fort de cette relation privilégiée, en plus de ses concerts et ses enregistrements, l'ensemble jouit d'une réputation internationale des plus enviables. Sous la direction artistique de Yannick Nézet-Séguin depuis 2000, la renommée de l'Orchestre n'a cessé de croître et d'évoluer -- à Montréal, au Québec, au Canada et à l'étranger. À travers sa programmation, le Métropolitain affirme sa fierté d'être ce qu'il est : engagé, audacieux, authentique. L'action de l'Orchestre Métropolitain s'articule autour des valeurs d'accessibilité et de proximité auprès de la collectivité, d'innovation et de créativité sur le plan artistique. L'Orchestre se démarque par son désir de partager sa passion pour la musique symphonique et sa volonté de la placer à la portée de tous. L'Orchestre Métropolitain, c'est la recherche de l'excellence, mais c'est aussi une invitation à la culture musicale qui se déploie à travers ses volets L'OM pour les écoles et L'OM pour la relève, ses causeries préconcert, ses nombreux partenariats éducatifs et communautaires ainsi que par la vingtaine de concerts qu'il présente chaque saison dans les arrondissements montréalais grâce à plus de 30 ans de collaboration avec le Conseil des arts de Montréal en tournée.

Remerciements

L'Orchestre Métropolitain tient à remercier le Fonds de dotation Jacques Marchand pour sa générosité.

L'Orchestre Métropolitain remercie chaleureusement la Fondation Sandra et Alain Bouchard pour son soutien.

L'Orchestre Métropolitain remercie le gouvernement du Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, de même que le Conseil des arts de Montréal.

