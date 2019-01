Les Canadiens et les Canadiennes sont invités à partager leurs réflexions sur les parcs nationaux des montagnes





La participation du public aidera à orienter les priorités de Parcs Canada

CALGARY, le 30 janv. 2019 /CNW/ - Les lieux de Parcs Canada appartiennent à tous les Canadiens et Canadiennes. Ils représentent ce que le Canada a de mieux à offrir et témoignent de notre identité, y compris de l'histoire, des cultures et des contributions des peuples autochtones.

Les parcs nationaux des montagnes occupent une place spéciale dans le coeur des Canadiens et des Canadiennes. Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a invité les Canadiens et les Canadiennes à partager leurs opinions et leurs idées sur l'avenir des parcs nationaux des montagnes avec le lancement de parlonsparcsdesmontagnes.ca.

Les plans directeurs des parcs nationaux des montagnes doivent être présentés en 2020. Un plan directeur du parc guide les décisions dans chaque aire patrimoniale et sert de document clé pour la reddition de comptes au public. Les plans directeurs sont de nature stratégique, fondés sur une vision à long terme, avec une orientation claire pour une période de dix ans, y compris des objectifs et des mesures pour atteindre des résultats. Parcs Canada adopte une approche coordonnée de la planification de la gestion dans les parcs nationaux des montagnes, et ce, afin d'assurer une perspective à l'échelle du paysage et une approche commune pour les défis communs.

La contribution de diverses personnes et organisations, y compris les peuples autochtones, les collectivités locales et les visiteurs, jouera un rôle important dans l'établissement et l'orientation des priorités pour chacun des parcs nationaux des montagnes grâce à l'élaboration de plans directeurs individuels. L'engagement des Autochtones donne l'occasion d'accroître la participation des Autochtones à tous les aspects de la gestion des parcs.

Tous les Canadiens et Canadiennes, y compris les jeunes et les nouveaux arrivants, sont encouragés à s'impliquer et à contribuer à façonner l'avenir des parcs nationaux des montagnes. Pour de plus amples renseignements, consultez le site parlonsparcsdesmontagnes.ca.

« Nous sommes déterminés à écouter les Canadiens et les Canadiennes et à travailler avec eux pour protéger notre patrimoine naturel partout au pays. Les parcs nationaux des montagnes du Canada sont des trésors nationaux. Reconnus à l'échelle internationale pour leurs paysages à couper le souffle, leurs expériences étonnantes pour les visiteurs et leur incroyable biodiversité, ces endroits sont à nous de les préserver et de les découvrir. J'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à s'impliquer et à contribuer à façonner l'avenir de ces endroits spéciaux. »

Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Parcs Canada gère l'un des meilleurs et des plus vastes réseaux d'aires patrimoniales naturelles et culturelles protégées au monde. Il gère un vaste réseau de lieux naturels et patrimoniaux qui comprend 46 parcs nationaux, 171 lieux historiques nationaux, quatre aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

Les parcs nationaux des montagnes du Canada comptent parmi les plus anciens parcs nationaux du pays. Banff est le premier parc national du Canada ; il a été créé en 1885. Les parcs nationaux Yoho et des Glaciers suivent de près, en 1886. Le parc national des Lacs-Waterton s'y est ajouté en 1895. Le parc national Jasper a été créé en 1907 et le parc national du Mont-Revelstoke, en 1914. Le parc national Kootenay est le plus récent des parcs nationaux des montagnes. Il a été créé en 1920.

Les plans directeurs sont une exigence législative de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et guident la gestion des lieux de Parcs Canada. Grâce à ses plans directeurs, Parcs Canada respecte sa promesse de maintenir ou de restaurer l'intégrité écologique et d'offrir aux Canadiens et aux Canadiennes des occasions de découvrir les parcs nationaux et d'en profiter.

