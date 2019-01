Konica Minolta annonce un partenariat avec Eva's Initiatives for Homeless Youth





MISSISSAUGA, Ontario, 30 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ), un chef de file dans l'industrie des communications graphiques, a annoncé un partenariat avec l'organisme sans but lucratif Eva's Initiatives for Homeless Youth (Eva's). Pour aider à moderniser l'atelier d'imprimerie interne d'Eva's, Konica Minolta lance le partenariat en lui offrant une contribution financière, ainsi que deux imprimantes de production couleur AccurioPress C2060.



Fondé en 1994 et nommé en l'honneur de la défunte Eva Maud Smith (1923-1993), un pilier de la communauté de Toronto, l'organisme primé Eva's offre aux jeunes le soutien nécessaire afin de se sortir de l'itinérance pour de bon. Il compte trois installations dans la région du Grand Toronto, dont l'atelier Phoenix du centre-ville, où sont offerts non seulement des logements de transition pour 50 jeunes sans-abri, mais aussi un large éventail de services d'emploi et de formation professionnelle.

Un de ces programmes : l'atelier d'imprimerie d'Eva's, une initiative d'entreprise sociale entièrement fonctionnelle qui sert à la fois de source de revenus pour les activités de l'organisme et de lieu de formation et de préparation à l'emploi pour les jeunes intéressés par les communications graphiques et l'impression.

« Dès que nous avons appris l'existence de l'atelier d'imprimerie d'Eva's, nous y avons immédiatement vu une occasion de changer les choses en leur donnant accès à nos produits, explique Norm Bussolaro, directeur principal du marketing chez Konica Minolta. Nous espérons que cette technologie aidera les jeunes qui suivent le programme de communications graphiques à acquérir des compétences, et qu'elle contribuera aussi à l'amélioration de l'efficacité générale de l'atelier d'imprimerie d'Eva's. Nous sommes vraiment emballés par ce partenariat, car il y a de grandes affinités entre nos valeurs d'entreprise et ce qu'Eva's accomplit au quotidien. »

Pour souligner l'annonce de ce partenariat avec Eva's, Konica Minolta, en plus de sa contribution financière, a fait don à l'atelier d'imprimerie de deux appareils AccurioPress C2060 équipés d'unités d'alimentation de papier pour la finition entièrement fonctionnelles et de contrôleurs d'impression Fiery. Utilisés dans les programmes de formation et d'éducation destinés aux jeunes, ces appareils donneront aux imprimeurs et concepteurs en herbe d'Eva's les outils dont ils ont besoin pour franchir la prochaine étape de leur carrière florissante.

« Par ce don important, Konica Minolta a fait preuve d'une grande générosité à notre égard, affirme Andrea Gunraj, directrice des communications et de la sensibilisation du public d'Eva's. Nous sommes ravis, car non seulement nos jeunes apprendront maintenant à utiliser les dernières technologies sur place, mais nous pourrons aussi offrir un produit de qualité supérieure aux clients de l'atelier d'imprimerie. Nous sommes tellement reconnaissants du soutien de Konica Minolta pour Eva's; il nous permet de faire fonctionner cette entreprise et d'offrir ces types de programmes à des jeunes qui méritent un meilleur avenir. »

Vous trouverez de plus amples renseignements sur Eva's sur son site Web, www.evas.ca . Pour en savoir plus sur l'atelier d'imprimerie d'Eva's ou passer une commande en ligne, cliquez ici , et pour regarder l'installation des deux appareils AccurioPress, c'est par ici .

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée est un chef de file de l'industrie des communications graphiques. Forte d'un portefeuille de produits bien garni, elle offre des solutions primées d'impression de production, industrielle et à jet d'encre. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 11 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 6e année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .

Au sujet d'Eva's Initiatives for Homeless Youth

Eva's Initiatives for Homeless Youth (Eva's) est un organisme primé qui offre un toit, des logements de transition et des programmes aux jeunes sans-abri et à risque pour les aider à atteindre leur plein potentiel et à mener une vie saine et productive en toute autonomie. Chaque nuit, 123 jeunes âgés de 16 à 24 ans trouvent refuge et soutien dans nos installations. Eva's fournit aux jeunes les outils nécessaires afin de se sortir de l'itinérance pour de bon. Pour en savoir plus, consultez le site www.evas.ca .

PERSONNE-RESSOURCE



Think2Grow Marketing pour Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée

Brendan Hills, directeur des communications

1 855 599?3650

PR@think2grow.com

Communiqué envoyé le 30 janvier 2019 à 12:05 et diffusé par :