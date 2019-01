Le probiotique Bifidobacterium infantis M-63 de Morinaga Milk soulage le stress mental des victimes d'inondations





Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TOKYO : 2264), société japonaise de produits laitiers, de premier plan, a annoncé aujourd'hui une nouvelle étude montrant que la consommation de son probiotique exclusif, Morinaga Bifidobacterium infantis M-63 avait amélioré l'état mental des victimes des inondations catastrophiques de 2014-2015 en Malaisie, en collaboration avec l'Universiti Sains Malaysia (USM).

L'un des sujets les plus brûlants de la recherche scientifique actuelle concerne l'influence du microbiome d'une personne sur sa santé, d'une manière jamais envisagée auparavant. Cette nouvelle rumeur découle de la publication d'une multitude d'études récentes, établissant un lien entre des problèmes de santé apparemment divers, notamment liés à la digestion, le système immunitaire, la gestion du poids, et même la santé mentale, et la composition de la flore intestinale d'un individu. Pionnier de la recherche sur les bifidobactéries et le microbiote intestinal, Morinaga Milk a mené d'importantes recherches sur les probiotiques et leurs effets bénéfiques sur la santé humaine.

En décembre 2014, l'une des pires inondations de ces dernières décennies a frappé la Malaisie. Lors de ces inondations, une mauvaise hygiène environnementale entraîne une exposition à des niveaux élevés de bactéries pathogènes, connues pour provoquer des troubles digestifs et entraîner d'autres problèmes physiques et psychologiques. Étant donné que des interventions médicales visant à améliorer la santé des victimes sont nécessaires non seulement durant une catastrophe, mais également pendant la période de récupération, Morinaga et l'USM ont étudié les effets de la consommation de Bifidobacterium infantis M-63 sur la santé psychologique des participants à l'étude, après l'inondation.

« Nos recherches ont porté sur 53 victimes de l'inondation, et nous avons trouvé des différences significatives dans la composition du microbiote entre les sujets avec et sans anomalies abdominales », a expliqué le professeur Yeong Yeh Lee, de la faculté des sciences médicales à l'USM. « La supplémentation avec du Bifidobacterium infantis M-63, nous a permis de soulager considérablement le stress mental des sujets présentant des anomalies abdominales. »

Objectif de l'étude

Menée entre septembre et décembre 2015, l'étude a suivi, de manière non aléatoire, 53 adultes consentants, dont 20 personnes atteintes du syndrome du côlon irritable, qui ont été invitées à prendre un sachet de Bifidobacterium infantis M-63 en poudre (2,5 × 109 par sachet), chaque jour pendant trois mois (groupe d'absorption du M-63). En outre, 33 victimes sans difficulté digestive qui n'ont pas pris de bifidobactéries ont servi de témoins (groupe sans absorption).

Avant et après l'intervention, l'état mental des sujets a été évalué à l'aide du SF-36, un questionnaire sur la qualité de vie (Quality Of Life, QOL) liée à la santé. Un score inférieur au SF-36 indique une qualité de vie moindre. Ils ont également fourni des échantillons de selles pour une analyse complète de la microflore intestinale, à l'aide d'un séquenceur de nouvelle génération. Les chercheurs ont analysé la relation entre les difficultés abdominales, la microflore intestinale et l'état mental des volontaires.

Résultats de l'étude

1. La M-63 a considérablement amélioré le score mental

Avant et après l'intervention, le score total de la composante mentale s'est amélioré de manière significative dans le groupe d'absorption de la M-63 (comp. avant/après prise = 75,0 contre 83,1, valeur p = 0,02). En outre, le score de bien-être mental a été amélioré de manière significative (comp. avant/après prise = 70,0 contre 86,0, valeur p = 0,01).

2. Le changement de la microflore intestinale peut être corrélé à l'amélioration du score mental

Les résultats de l'analyse du microbiote intestinal dans la présente étude ont révélé que le rapport Firmicutes/Bactéroïdes était significativement réduit dans le groupe d'absorption de la M-63 par rapport au groupe témoin (valeur p = 0,01). De plus, une corrélation négative significative a été observée entre le score de la composante mentale et le rapport Firmicutes/Bactéroïdes (valeur ? = -0,37, valeur p = 0,04). Cela indique que la consommation de Bifidobacterium infantis M-63 peut effectivement améliorer le bien-être mental, et que cette amélioration est probablement liée à une modification du rapport du microbiote intestinal.

« L'axe intestin-cerveau est maintenant à la pointe des recherches récentes sur les probiotiques dans le monde », a indiqué le Dr Jinzhong Xiao, directeur général de l'Institut scientifique de nouvelle génération, de Morinaga Milk. « Nous sommes satisfaits d'avoir trouvé une nouvelle utilisation potentielle pour nos probiotiques, mais nous n'en sommes qu'à la ligne de départ. Nous allons continuer à analyser les effets des bifidobactéries sur la santé humaine. »

À propos de Morinaga Milk

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. est l'une des principales sociétés de produits laitiers du Japon. Morinaga Milk a démarré ses recherches sur les bifidobactéries dans les années 1960, inspirée par le fait qu'elles sont les bactéries prédominantes dans les intestins des nourrissons allaités. En 1969, Morinaga Milk a isolé sa souche phare, Bifidobacterium longum BB536 chez un nourrisson sain. Actuellement, Morinaga Milk mène des recherches sur les fonctions de réglementation de diverses espèces probiotiques de Bifidobacterium, afin de mieux comprendre leurs nombreuses fonctions bénéfiques pour le maintien de la santé.

À propos du Bifidobacterium infantis M-63

Le Bifidobacterium infantis M-63 est un produit exclusif de Morinaga Milk. Les recherches menées jusqu'à présent ont prouvé que la souche était efficace pour renforcer les défenses immunitaires contre les envahisseurs étrangers, et que lorsqu'elle était ingérée en combinaison avec d'autres bifidobactéries (Bifidobacterium longum BB536 et Bifidobacterium breve M-16V), elle améliorait les symptômes de selles molles ou de constipation occasionnelles. Pour de plus amples informations sur les Bifidobacteria de Morinaga, consultez notre site à l'adresse http://bb536.jp/english/index.html.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 janvier 2019 à 12:00 et diffusé par :