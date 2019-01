Knopp Biosciences fera une présentation à l'occasion de l'édition 2019 de la BIO CEO & Investor Conference





Knopp Biosciences LLC, une société privée de découverte et de développement de médicaments qui se consacre à fournir des traitements révolutionnaires pour des maladies inflammatoires et neurologiques aux besoins médicaux élevés encore non satisfaits, a annoncé aujourd'hui que son équipe dirigeante effectuera une présentation et tiendra des réunions en personne lors de la BIO CEO & Investor Conference 2019, qui se tiendra à New York, les 11 et 12 février prochains.

Michael Bozik, D.M., président et chef de la direction de Knopp Biosciences, prendra la parole le mardi 12 février à 11h15, heure de l'Est.

À PROPOS DE KNOPP BIOSCIENCES LLC

Knopp Biosciences est une société privée de découverte et de développement de médicaments spécialisée qui se consacre à fournir des traitements révolutionnaires pour des maladies inflammatoires et neurologiques aux besoins médicaux élevés encore non satisfaits. La petite molécule au stade clinique de Knopp, le dexpramipexole, entre au stade de développement de phase 3 de l'étude sur le syndrome hyperéosinophilique et de phase 2 de l'étude sur l'asthme éosinophilique. La plateforme préclinique Kv7 de Knopp est destinée aux traitements à base de petites molécules pour l'encéphalopathie néonatale épileptique, d'autres épilepsies rares, les acouphènes et la douleur neuropathique. Pour plus d'informations, visitez le site www.knoppbio.com.

