Annonce de la démarche de la consultation publique sur le secteur Lachine-Est

MONTRÉAL, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal démarre aujourd'hui la consultation publique sur l'avenir du secteur Lachine-Est. L'OCPM a été mandaté par le comité exécutif de la Ville de Montréal afin d'y réaliser une démarche participative en amont de l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme (PPU).

La Ville souhaite impliquer les citoyens dans la transformation de cette friche industrielle de plus de 50 hectares. Le secteur, situé en bordure du canal de Lachine et desservi par une nouvelle gare de train de banlieue, pourrait accueillir un quartier mixte d'environ 4000 logements avec commerces et services.

La consultation publique conviera les citoyens et les groupes intéressés à discuter de la création d'un nouveau quartier favorisant la mobilité et qui permettrait de nouveaux liens avec les quartiers voisins. Il sera aussi question de l'offre commerciale, des services et des équipements collectifs, de la mise en valeur du patrimoine industriel, archéologique et paysager ainsi que de la gestion environnementale de l'eau et des sols.

Dès aujourd'hui, l'ensemble de l'information en lien avec la consultation est disponible au ocpm.qc.ca/lachine-est. Les attentes et les besoins exprimés par la communauté durant la consultation serviront à élaborer une vision d'aménagement et de développement. Une fois complétée, cette vision servira de base à l'écriture d'un projet de Programme particulier d'urbanisme (PPU) qui sera présenté dans le cadre d'une future consultation.

La consultation débutera par une journée portes ouvertes suivie d'une séance d'information, le 24 février. Les représentants de la Ville présenteront les objectifs de la démarche de PPU, les enjeux propres au secteur, de même qu'une proposition de vision d'avenir. La présentation sera suivie d'une période de questions du public. Cette séance sera diffusée en direct sur ocpm.qc.ca et sur Facebook (@officedeconsultationpubliquedemontreal).



Des ateliers créatifs, en petits groupes, seront proposés en mars alors que l'audition des opinions débutera le 2 avril à 19 h. La date limite limite d'inscription pour présenter une opinion orale ou écrite à la commission sera le 28 mars à 16 h. Les citoyens pourront aussi donner leur opinion en ligne, sur le site de l'OCPM du 7 mars au 7 avril. À cette étape de la consultation, il est possible de répondre à des questions formulées par les commissaires ou de contribuer un court texte d'opinion à l'aide de formulaires thématiques.

Journée d'information :

Portes ouvertes, 11 h

Visitez les kiosques d'information et discutez avec les exposants.

Séance d'information, 13 h 30

Présentation de la Ville et période de questions du public.

Maison du Brasseur 2901, boulevard Saint-Joseph, Lachine

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Halte-garderie gratuite offerte sur place

Toute l'information sur cette consultation est disponible sur le site Internet de l'Office au ocpm.qc.ca/lachine-est et peut aussi se trouver aux bureaux de l'Office situés au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

