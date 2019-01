Célébration hivernale à Rideau Hall





OTTAWA, le 30 janv. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, vous invite, ainsi que votre famille, à la Célébration hivernale le samedi 9 février 2019, de 12 h 30 à 16 h, à Rideau Hall.

Cette année, la Célébration hivernale à Rideau Hall fait officiellement partie du Bal de Neige. Petits et grands pourront s'amuser en plein air en pratiquant des sports hivernaux comme le patinage, la raquette, le ski de fond et le curling sur le domaine de la résidence officielle et du lieu de travail de la gouverneure générale. Ce sera aussi l'occasion de découvrir comment divers pays traversent les mois les plus froids de l'année tout en essayant des activités et des mets traditionnels.

Aussi en primeur cette année, les visiteurs pourront se familiariser avec le camping d'hiver et les techniques de survie en plein air, et exercer leur créativité en peinturant sur la neige et en fabricant des bonshommes de neige. Ils pourront également faire affûter leurs patins à cette toute nouvelle station. De plus, il sera possible de se rendre à Rideau Hall en une navette gratuite à partir du marché By.

Toutes les activités sont gratuites.

Les visiteurs sont invités à faire don, sur place, de denrées non périssables et de vêtements d'hiver, qui seront remis à la Banque d'alimentation d'Ottawa, à Moisson Outaouais et au Fonds Habineige.

Activités

Aires patrimoniales protégées du Canada : Au moyen d'activités pratiques, découvrez la richesse des aires patrimoniales protégées du Canada. Activité offerte par Parcs Canada.

Art de l'accueil : Obtenez des conseils de la part des experts de l'accueil de Rideau Hall sur la façon de bien recevoir ses invités lors d'occasions spéciales.

Bandy : Ancêtre du hockey sur glace moderne, ce jeu s'apparente au hockey sur gazon, mais se pratique sur la glace. Cette activité est offerte par l'ambassade de Suède.

Camping d'hiver : Découvrez un véritable camp d'hiver avec tentes, abris et cuisine extérieure. Activité offerte par Scouts Canada et l'Association des Scouts du Canada.

Chaleureux câlins : Les mascottes officielles du Bal de neige : la famille Glamotte (M. et Mme Glamotte et leurs jumeaux Noumi et Nouma) seront sur place pour offrir des beaux câlins aux petits comme aux grands.

Contes et hygge : Des contes pour enfants de l'auteur danois Jacob Martin Strid seront lus à voix haute dans une atmosphère « hygge ». Activité offerte par l'ambassade du Danemark.

Course à trois pattes : Mettez vos amis et votre famille au défi de réussir une course à trois pattes. Activité offerte par l'ambassade de la République tchèque.

Course à obstacles et camp hivernal : Découvrez comment on aménage un camp militaire hivernal et comment se déroulent les exercices de formation militaires dans le cadre d'une amusante course à obstacles. Activité offerte par les Governor General's Foot Guards.

Curling : Apprenez les techniques de ce sport historique. Activité offerte par l'Association de curling de la Vallée-de-l'Outaouais.

Défi des balles de neige : Les enfants de tout âge lanceront des balles de neige pour faire tomber la tuque de l'ourson de l'Union européenne. Activité offerte par la Délégation de l'Union européenne au Canada.

Démonstrations scientifiques hivernales : Assistez à une époustouflante démonstration de tourbillons de feu et faites vos propres expériences sur le terrain. Découvrez le degré d'isolation de vos vêtements d'hiver à l'aide d'une caméra thermique, cheminez à travers notre jeu de la feuille d'érable ou essayez de maintenir votre équilibre sur une plateforme gyroscopique. Activité offerte par le Musée des sciences et de la technologie du Canada.

Fabrication de bonshommes de neige : Décorez votre propre bonhomme de neige à l'aide de chapeaux, de boutons et de carottes fournis par Rideau Hall.

Hockey sur neige : Prenez part à une partie amicale du sport national du Canada sur la neige en maniant de mini-bâtons de hockey. Activité offerte par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est.

Jumbo Jenga : Jouez une partie de Jenga géant avec des amis et rencontrez Parka le castor. Activité offerte par Parcs Canada.

Les animaux en hiver : Découvrez comment les animaux de la ferme s'adaptent à l'hiver. Activité offerte par le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada.

Luge-patinette : Essayez ce mode de transport nordique traditionnel qui comprend une chaise sur patins. Activité offerte par l'ambassade de Finlande.

Patinoire extérieure : Apportez vos patins, enfilez-les dans le Pavillon d'hiver et élancez-vous sur la patinoire extérieure de Rideau Hall, maintenant réfrigérée.

Peinture sur neige : La neige vous offre une toile d'un blanc immaculé pour vos créations.

Prestations musicales : Venez apprécier la musique du groupe bilingue local Highway Sunrise.

Programme ExceptionnElles : Au moyen d'activités sur le thème de l'hiver, voyez comment le guidisme aide des filles et des jeunes femmes à apporter des changements pour bâtir un monde meilleur. Activités offertes par les Guides du Canada.

Promenade en chariot : Montez à bord d'un chariot tiré par des chevaux, comme dans le bon vieux temps, pour faire une promenade sur le domaine.

Poste d'aiguisage de patins : Faites aiguiser vos patins pour vous assurer une bonne traction sur la glace. Activité offerte par le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario.

Raquette et ski de fond : Explorez le domaine de Rideau Hall en empruntant les pistes de raquette et de ski de fond aménagées pour l'occasion. De l'équipement sera disponible sur place.

Rencontrez des olympiens d'Équipe Canada : Venez à la rencontre d'olympiens d'Équipe Canada et de leur mascotte Komak, qui participeront aux diverses activités présentées sur le domaine. Activité présentée par le Comité olympique canadien.

Respirer sur Mars : Les humains pourraient-ils respirer sur Mars? Apprenez de quels éléments est composée l'atmosphère de Mars. Activité offerte par le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada.

Ski géant de Norvège : Chaussez, à l'aide de fixations, des skis géants pouvant accommoder huit adultes à la fois et tentez d'avancer à l'unisson, sans tomber ni vous arrêter. Activité organisée par l'ambassade du Royaume de Norvège.

Survie en plein air : Apprenez comment planifier vos sorties et vous préparer en vue d'activités hivernales en plein air. Activité offerte par Sauvetage bénévole Outaouais.

Traditions du Nunavut : Des étudiants du programme éducatif Nunavut Sivuniksavut feront connaître leur culture et leur langue inuites par leurs tambours, leurs danses, leurs chants de gorge et des activités hivernales.

Touchez un camion : Venez voir de plus près certains des véhicules utilisés l'hiver sur le domaine de Rideau Hall. Activité offerte par la Commission de la capitale nationale (CCN).

Visites de la résidence : Visitez les salles de cérémonie où la gouverneure générale exerce ses fonctions officielles, accueille des dignitaires et honore des Canadiens.

Accès au domaine et stationnement

*** NOUVEAU*** Une navette gratuite partira du coin des rues Sussex et Clarence (dans le marché By) toutes les 25 minutes pour se rendre à Rideau Hall.

Les visiteurs sont également encouragés à marcher, à utiliser le transport en commun ou à prendre un taxi pour se rendre à Rideau Hall. Le stationnement dans les rues du quartier est gratuit, mais limité. Quelques espaces de stationnement, accessibles par la grille d'entrée de l'avenue Princess, seront réservés sur le domaine pour les personnes à mobilité réduite. Pour en savoir davantage, visitez gg.ca/RideauHall ou communiquez avec nous au 1?866?842?4422 (sans frais), au 613-991-4422 ou à guide@gg.ca.

Les partenaires

Cet événement est rendu possible grâce à la générosité et à la participation de : l'Ambassade d'Autriche, l'Ambassade d'Islande, l'Ambassade de Finlande, l'Ambassade de la République tchèque, l'Ambassade de Mongolie, l'Ambassade de Slovénie, l'Ambassade de Suède, l'Ambassade de Suisse, l'Ambassade de Turquie, l'Ambassade du Danemark, l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas, l'Ambassade royale de Norvège, l'Association des Scouts du Canada, la

Banque alimentaire d'Ottawa, le Comité olympique canadien, la Commission de la capitale nationale, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, la Délégation de l'Union européenne au Canada, le Fonds Habineige, Governor General's Foot Guards, les Guides du Canada, le Ministère du Patrimoine canadien, Moisson Outaouais, le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, le Musée des sciences et de la technologie du Canada, Ottawa Valley Curling Association, Parcs Canada, Sauvetage Bénévole Outaouais, Scouts Canada et YMCA.

