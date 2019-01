Bell Cause pour la cause soutient les organismes montréalais qui fournissent des services en santé mentale aux personnes en situation d'itinérance





Don de 300 000 $ à l'Accueil Bonneau, à la Mission Old Brewery et à Mission Bon Accueil

MONTRÉAL, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause a annoncé aujourd'hui un don de 300?000 $ à l'Accueil Bonneau, à Mission Bon Accueil et à la Mission Old Brewery pour soutenir leur travail auprès de personnes en situation d'itinérance à Montréal.

En partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, ces organismes élargiront le Programme de réaffiliation en itinérance et santé mentale (PRISM), qui vise à offrir un accès durable aux soins de santé mentale aux personnes en situation d'itinérance souffrant de maladies mentales graves.

Martine Turcotte, présidente, Direction du Québec de Bell et la mairesse de Montréal Valérie Plante ont fait l'annonce du don ce matin à la Mission Old Brewery, à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause.

« Bell Cause pour la cause est fière de s'associer à ces organismes fantastiques afin d'améliorer les services en santé mentale pour les personnes en situation d'itinérance à Montréal, a affirmé Mme Turcotte. En unissant leurs forces, l'Accueil Bonneau, Mission Bon Accueil et la Mission Old Brewery, de concert avec les CIUSSS, créent un modèle de soins en santé mentale précurseur qui aura une incidence considérable dans la vie des personnes les plus vulnérables dans notre communauté. »

« J'aimerais remercier Bell d'investir dans les organismes communautaires montréalais, qui ont su développer une expertise essentielle au fil du temps pour venir en aide aux personnes en situation d'itinérance, a déclaré Mme Plante. Afin d'adapter les services aux besoins particuliers de ceux qui souffrent de maladie mentale, nous avons besoin de plus de projets novateurs comme le PRISM, qui font appel à la collaboration du milieu communautaire et des municipalités, ainsi que des secteurs public et privé. »

Le PRISM est destiné aux hommes et aux femmes en situation d'itinérance atteints de problèmes de santé mentale graves. Il vise à leur offrir un hébergement transitionnel pour une durée de six à huit semaines, au cours desquelles ils reçoivent les soins d'une équipe multidisciplinaire qui comprend des psychiatres, des infirmiers et des travailleurs sociaux du CIUSSS, de même que des conseillers communautaires et des travailleurs de soutien. L'accent est mis sur l'amélioration de la santé mentale du participant, qui constitue le point de départ de sa réintégration sociale et de son accession à un logement stable et abordable. Le PRISM fournit 42 lits dans l'ensemble des trois organismes, y compris, maintenant, un hébergement pour les femmes au Pavillon Patricia Mackenzie de la Mission Old Brewery.

« Avant que le PRISM ne soit lancé en 2013 comme projet pilote à la Mission Old Brewery, les personnes en situation d'itinérance souffrant de problèmes de santé mentale débilitants étaient systématiquement négligées, a expliqué le Dr Olivier Farmer, psychiatre à l'Hôpital Notre-Dame et cofondateur du PRISM. Grâce au partenariat conclu avec ces trois organismes, nos professionnels de la santé mentale seront en mesure d'offrir des soins aux personnes en situation d'itinérance où elles se trouvent, où elles sont les bienvenues et où nous savons qu'elles ne seront pas laissées pour compte. Avec, en moyenne, 75 % des participants qui déménagent dans un logement stable grâce au PRISM; l'annonce d'aujourd'hui a de quoi nous rendre fiers. »

« La santé mentale demeure cruciale dans le processus de réinsertion sociale des personnes en situation d'itinérance, et le PRISM a fait ses preuves dans la prestation de soins efficaces, a souligné Aubin Boudreau, directeur général de l'Accueil Bonneau. Environ 70 % de la clientèle qui fréquente l'Accueil Bonneau est aux prises avec une forme de maladie mentale et grâce au don annoncé aujourd'hui par Bell Cause pour la cause, nos organismes pourront continuer d'offrir des ressources spécialisées à une clientèle trop souvent marginalisée. »

« Notre préoccupation est de mettre fin à l'itinérance chronique à Montréal, a fait savoir Samuel Watts, président et directeur général de Mission Bon Accueil. À l'aide du programme PRISM et de notre partenariat avec le CIUSSS, nous offrons un service de santé essentiel, en toute dignité, aux personnes en situation d'itinérance, où la prévalence de problèmes de santé mentale est élevée. Nous avons déjà vu des résultats incroyables chez Mission Bon Accueil et nous remercions Bell Cause pour la cause de nous aider à poursuivre notre mission. »

« Je tiens à remercier Bell Cause pour la cause pour son soutien au PRISM et son modèle de collaboration intersectorielle, a déclaré Matthew Pearce, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery. Pour aborder adéquatement les liens complexes entre la maladie mentale et l'itinérance, nous avons besoin de perspectives variées; le PRISM offre un nouveau modèle prometteur pour modifier des systèmes qui semblaient autrefois immuables. »

C'est aujourd'hui la Journée Bell Cause pour la cause

L'Accueil Bonneau, Mission Bon Accueil, la Mission Old Brewery, le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal s'unissent à Bell pour inviter tout le monde à participer à la conversation sur la santé mentale à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause.

Bell versera, pour chacune des interactions ci-dessous ayant lieu aujourd'hui, 5 cents au profit de programmes canadiens en santé mentale; les participants n'auront pas à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services pour Internet et leur service de téléphonie.

Appels : Chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell

Messages texte : Chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell

Twitter : Chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause

Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à Facebook.com/BellCausePourLaCause et utilisation du cadre Bell Cause pour la cause

Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/Bell_Cause

Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et visionnement de la vidéo

Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

Depuis le lancement de la Journée Bell Cause pour la cause en 2011, 867?449?649 interactions ont été enregistrées et l'on prévoit franchir le cap du milliard aujourd'hui. Le financement total de Bell en santé mentale, qui comprend les dons de l'entreprise correspondant à l'engagement de la Journée Bell Cause pour la cause et au montant initial de 50 millions $ versés pour lancer l'initiative, dépasse actuellement 93?423?628,80 $ et l'on s'attend à ce qu'il dépasse les 100 millions $ au terme de la journée.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre piliers d'intervention : la lutte contre la stigmatisation, l'accès aux soins, la recherche et le leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 900 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, et a versé d'importants dons à des hôpitaux, à des universités et à d'autres organismes de recherche et de soins.

À propos de l'Accueil Bonneau

Fondé à Montréal en 1877, l'Accueil Bonneau ouvre ses portes aux personnes en situation ou à risque d'itinérance en les accompagnant au quotidien dans la réponse à leurs besoins essentiels et la recherche d'un mieux-être, vers la réinsertion sociale et la stabilité résidentielle. Grâce à des programmes adaptés aux besoins de sa clientèle, tels l'accès à des soins de santé physique et mentale, l'aide au logement et un soutien à la recherche d'emploi, l'Accueil Bonneau est l'un des plus important centre de jour pour les personnes itinérantes ou à risque de l'être sur le territoire montréalais.

À propos de Mission Bon Accueil

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd'hui la plus grande porte d'entrée pour venir en aide aux Montréalais les plus démunis. Une multitude de programmes sont offerts afin d'appuyer les itinérants, les mères en difficulté, les familles et les jeunes. Mission Bon Accueil vise à leur redonner espoir par des actions concrètes et des solutions efficaces.

À propos de Mission Old Brewery

Fondée en 1889, la Mission Old Brewery est la plus importante ressource pour les hommes sans abri au Québec et les femmes sans abri au Canada. Elle offre des services d'urgence, ainsi qu'un éventail de programmes adaptés en matière de santé physique et mentale, de logement, d'accompagnement psychosocial et de recherche visant à mettre fin à l'itinérance.

