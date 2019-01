Des extensions M.2 E/S intégrales pour le déploiement flexible de l'IdO





TAIPEI, Taïwan, 30 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Les systèmes embarqués ne sont pas toujours adaptés aux normes communes et, à ce titre, nécessitent une approche particulière. Innodisk vise le secteur industriel de l'embarqué avec ses solutions flexibles qui permettent une expansion rapide sur des plateformes déjà existantes. « Les périphériques embarqués sont cruciaux en ce qui concerne le déploiement de l'IdO, où tout est connecté, et l'opérateur doit faire face à des signaux et des facteurs de forme très différents. C'est alors que la flexibilité et la compatibilité entrent réellement en jeu », a déclaré Johnny Wu, responsable de l'intelligence des appareils périphériques.

Le facteur de forme M.2 est déterminant pour la prochaine génération d'applications de l'IdO alors que de plus en plus de plateformes l'adoptent comme leur principal port. Afin de rester à l'avant-garde, Innodisk a lancé des solutions M.2 intégrales pour les extensions embarquées, y compris les réseaux locaux, l'affichage, les extensions en série, l'alimentation électrique par Ethernet (PoE), les réseaux redondants de disques indépendants (RAID), les unités multidisques et l'interface SATA. Les cartes d'extension de qualité industrielle sont soigneusement testées et certifiées pour résister à des contraintes thermiques, électriques et mécaniques extrêmes, être résistantes aux chocs et aux vibrations, peuvent toutes supporter de grands écarts de température allant de -40 degrés Celsius à 85 degrés Celsius, et intègrent également la meilleure assistance matérielle et logicielle.

Pour les applications dans des espaces réduits telles que les petits ordinateurs et les systèmes sans ventilateur, cette série complète M.2 comprend 2242, 2260 et 2280 facteurs de forme, qui prennent en charge à la fois les positions de clé B et M, assurant ainsi la compatibilité avec les dernières plateformes sur le marché.

À propos d'Innodisk

Présentée dans le classement Forbes Best Under A Billion des 200 meilleures entreprises d'Asie dont le chiffre d'affaires est inférieur à un milliard de dollars, Innodisk est une société axée sur les services et un fournisseur de mémoire flash, de modules DRAM et de produits périphériques embarqués pour les applications industrielles et d'entreprise. La société compte des clients satisfaits dans les marchés de l'embarqué, de l'aérospatiale et de la défense, du stockage sur cloud et d'autres. Nous nous sommes démarqués grâce à un engagement à fournir des solutions fiables, personnalisables et un service inégalé.

Fondée en 2005 et basée à Taipei, à Taïwan, Innodisk accompagne ses clients à l'échelle mondiale avec des équipes de soutien en ingénierie et de vente en Chine continentale, en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Pour plus d'informations à propos d'Innodisk, rendez-vous sur https://www.innodisk.com

