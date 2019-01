Le budget du Québec doit miser sur la main-d'oeuvre, la compétitivité, la mobilité et l'environnement pour maintenir l'élan économique





MONTRÉAL, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a soumis ses recommandations au ministre des Finances du Québec, M. Eric Girard, dans le cadre des consultations prébudgétaires 2019-2020 du gouvernement du Québec. Dans son mémoire, la Chambre indique quatre champs d'action à prioriser pour maintenir la croissance de la métropole, soit la main-d'oeuvre, la fiscalité, la mobilité durable et l'environnement.

Répondre aux besoins de main-d'oeuvre qualifiée des entreprises

« La croissance économique dont bénéficient le Québec et sa métropole entraîne son lot de défis. Celui de l'accès à une main-d'oeuvre qualifiée figure au premier rang des préoccupations des entreprises. L'impact combiné des changements technologiques et démographiques se fait plus que jamais sentir. Non seulement faisons-nous déjà face à l'enjeu du nombre de travailleurs disponibles, mais celui des compétences se pose également de plus en plus. Ces défis doivent maintenant trouver réponse sans délai. Dans cette optique, la Chambre recommande au gouvernement d'octroyer les fonds suffisants pour des projets favorisant la formation et la réussite scolaire et de miser sur les programmes favorisant une meilleure intégration des travailleurs issus de l'immigration », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

La compétitivité fiscale : un incontournable

« Une fiscalité efficace est un levier crucial pour soutenir la croissance économique. L'important allégement fiscal adopté l'an dernier par l'administration Trump a fait perdre à nos entreprises un avantage comparatif qui n'est pas entièrement compensé par les mesures d'accélération des amortissements. Nous savons qu'un fardeau fiscal trop lourd réduit la capacité des entreprises à réaliser des investissements. La Chambre encourage donc le gouvernement à s'engager sur une trajectoire fiscale qui, à terme, ferait du Québec l'un des environnements d'affaires les plus compétitifs en Amérique du Nord sur le plan de la fiscalité des entreprises », a affirmé M. Leblanc.

Prioriser les investissements en mobilité durable

« La métropole souffre d'importants problèmes de congestion qui nuisent à sa productivité et à sa performance économique. Le gouvernement doit profiter de son budget pour envoyer un message fort quant à son intention de miser sur le développement du transport en commun dans la métropole, y compris dans le centre de l'île. Des projets d'envergure, tels que le REM ou le prolongement de la ligne bleue, ont déjà été enclenchés pour pallier le problème de mobilité, mais l'enjeu est tel que des solutions additionnelles doivent être mises de l'avant. Plusieurs propositions sont d'ailleurs sur la table. La Chambre demande au gouvernement de déployer un plan d'action à long terme et en continu pour le développement des transports collectifs en priorisant les projets qui ont le plus d'incidence sur la demande à l'échelle régionale, de même que sur la fluidité du transport de marchandises », a ajouté Michel Leblanc.

Mieux concilier économie et environnement comme leviers de développement

« L'environnement est une préoccupation dans toutes les sociétés, et le Québec est perçu comme un leader de la transition énergétique. Le milieu des affaires demande au gouvernement de poursuivre ses efforts afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre en s'assurant que le Fonds vert finance prioritairement les projets qui auront le plus grand effet sur les émissions du Québec. La Chambre estime que la priorité doit être accordée aux modes de transport collectif et à la poursuite des efforts en matière d'électrification des transports, d'autant plus que ces secteurs sont source d'innovation et de développement économique. Elle demande également qu'un accompagnement soit offert aux entreprises qui désirent adopter des pratiques favorisant la transition énergétique tout en préservant leur compétitivité. Finalement, comme il s'est déjà engagé à le faire, le gouvernement devra déployer les ressources financières nécessaires à la décontamination des sols afin d'accroître la disponibilité des terrains à des fins de développement, particulièrement dans l'est de Montréal », a poursuivi M. Leblanc.

Des projets stratégiques pour le Québec et sa métropole

« En complément à ces mesures, la Chambre recommande au gouvernement de porter une attention particulière à quatre dossiers stratégiques liés au développement de la métropole et du Québec. D'abord, il faut mettre en place une stratégie afin de faciliter l'internationalisation des entreprises et le commerce interprovincial canadien pour profiter des récentes ententes de libre-échange conclues par le gouvernement fédéral. De plus, le gouvernement doit poursuivre la mise en oeuvre des mesures visant à mieux protéger nos sièges sociaux face à une prise de contrôle hostile. Il doit également s'engager à valoriser l'intelligence artificielle et encourager l'implantation de solutions dont vont bénéficier les entreprises et l'écosystème IA qui se déploie dans la métropole. Finalement, le gouvernement devrait accélérer le pas et fournir les ressources requises pour réaliser deux projets phares de la métropole, soit la reconversion de l'hôpital Royal Victoria et l'agrandissement du Palais des congrès », a conclu Michel Leblanc.

