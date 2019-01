Invitation aux médias - L'assurance-emploi aggrave la pénurie de main-d'oeuvre - La CSN occupe le bureau de Justin Trudeau





MONTRÉAL, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les élus de quatre conseils centraux de la CSN (Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Montréal) occupent présentement le bureau du premier ministre Justin Trudeau afin d'exiger que le gouvernement fédéral mette fin au « trou noir » dans l'assurance-emploi. La hausse du nombre de semaines sans prestation menace de vider certaines régions de ses travailleuses et travailleurs et d'empirer le problème de rareté de la main-d'oeuvre. Le comité Action-Chômage Côte-Nord est également sur place.

Date : Mercredi 30 janvier 2019

Heure : Maintenant. Sur place pour une période encore indéterminée.

Endroit : Bureau du premier ministre Justin Trudeau, 1100, boulevard Crémazie Est, bureau 220, Montréal, H2P 2X2.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 30 janvier 2019 à 10:58 et diffusé par :