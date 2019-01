L'investissement d'Hydro Ottawa dans ses employés lui vaut une reconnaissance à titre de meilleur employeur





OTTAWA, le 30 janv. 2019 /CNW/ - Hydro Ottawa demeure l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale. L'entreprise figure ainsi à ce prestigieux palmarès pour la onzième année de suite. En investissant dans des programmes qui favorisent l'épanouissement personnel et professionnel, Hydro Ottawa appuie ses employés à toutes les étapes de leur vie professionnelle - de l'embauche à la retraite.

Grâce à l'approche stratégique globale en matière de gestion des talents adoptée par la compagnie d'électricité, ses employés sont préparés à remplir leur rôle et mieux placés pour connaître du succès et progresser dans leur carrière. Ils ont accès à des programmes de planification de la relève, de perfectionnement en gestion et en leadership, d'encadrement et d'aide aux études, entre autres, qui les aident à réaliser leur plein potentiel.

Chaque année, Hydro Ottawa investit dans 40 heures de formation par employé en moyenne - dans le domaine des métiers, des pratiques de travail sécuritaires, de la gestion et du leadership.

En plus de soutenir ses employés aux étapes clés de leur vie, Hydro Ottawa investit dans leur famille dans le cadre de programmes comme la journée Invitons nos jeunes au travail.

Hydro Ottawa favorise la santé et le bien-être de ses employés en leur offrant des installations et des cours de conditionnement physique, un régime d'assurance maladie et des programmes de mieux-être.

« Il est extrêmement important qu'Hydro Ottawa appuie ses employés dans tous les aspects de leur vie, tant sur le plan professionnel que personnel. Elle doit leur offrir la formation, le perfectionnement et les outils nécessaires à leur succès. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

