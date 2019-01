Le gouvernement du Canada appuie l'innovation et les emplois dans l'industrie forestière en Colombie-Britannique





DAWSON CREEK, BC, le 30 janv. 2019 /CNW/ - L'innovation dans l'industrie forestière a le pouvoir de dynamiser l'économie canadienne basée sur les ressources renouvelables et de créer de bons emplois tout en luttant contre les changements climatiques.

Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui un investissement de 4,5 millions de dollars envers le projet d'une valeur de 161 millions de dollars à la scierie de Louisiana-Pacific à Dawson Creek. Cette aide financière accroîtra la compétitivité économique de cette usine vieillissante et appuiera l'emploi local dans le secteur forestier.



Ces fonds, accordés dans le cadre du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF) de Ressources naturelles Canada, serviront notamment à financer les travaux d'ingénierie et de conception, l'approvisionnement, les travaux de construction ainsi que les activités de démarrage de la conversion de la scierie de Louisiana-Pacific.



Après les travaux, la nouvelle installation :

produira 300 millions de pieds carrés de parement à clin SmartSide®, un revêtement de bois usiné qui peut être utilisé pour diverses applications extérieures;

générera de nouveaux revenus grâce à la biomasse sous-utilisée;

assurera 69 emplois directs et 200 emplois indirects.

L'adoption de nouvelles technologies permettra à l'entreprise d'améliorer sa compétitivité, d'accroître sa capacité de production et de diversifier ses produits de base, présentant ainsi des avantages économiques pour la région.

Louisiana-Pacific a reçu ces fonds grâce à l'engagement du gouvernement visant à promouvoir l'utilisation de technologies innovatrices dans le secteur forestier canadien.

Le 1er juin 2017, le programme ITIF a reçu 55 millions de dollars sur une période de trois ans - dans le cadre du plan d'action sur le bois d'oeuvre du gouvernement du Canada d'une valeur de 867 millions de dollars - afin d'aider les travailleurs et les collectivités dépendantes des forêts qui sont touchés par les droits compensateurs des États-Unis sur le bois d'oeuvre canadien. Ces nouveaux investissements ont permis au secteur forestier d'adopter des technologies innovatrices et transformatrices.

« Notre gouvernement est fier d'appuyer l'innovation forestière. Elle permet de combattre les effets des changements climatiques, d'ouvrir l'accès des entreprises forestières canadiennes à de nouveaux marchés et d'offrir de bons emplois aux Canadiens. Je félicite Louisiana-Pacific de montrer la voie en matière de durabilité forestière et de fournir des solutions écologiques au Canada. »

Paul Lefebvre

Secrétaire parlementaire, Ressources naturelles Canada

« En tant que chef de file dans le domaine des produits de construction, LP est déterminé à répondre à l'augmentation de la demande pour ses revêtements extérieurs. Nos activités de fabrication et nos quelque 200 employés à l'installation de Dawson Creek jouent un rôle déterminant dans la croissance de nos marchés spécialisés pour nos produits performants. Nous sommes ravis que le gouvernement du Canada appuie nos projets d'agrandissement et la création d'emplois à Dawson Creek et qu'il continue à soutenir nos employés pour leur travail exceptionnel depuis si longtemps. »

Jimmy Mason

Vice-président, activités manufacturières

Louisiana-Pacific

