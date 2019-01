Hausse du salaire minimum - MEQ préoccupée par la hausse des coûts sur le secteur manufacturier





MONTRÉAL, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) est préoccupée par la hausse des coûts imputée au secteur manufacturier. La hausse du salaire minimum annoncée aujourd'hui augmente les charges des entreprises et cela a un impact direct sur la compétitivité des manufacturiers.

Le secteur manufacturier québécois compte 23 238 entreprises et emploie 492 500 personnes.

« La majorité de nos membres offre plus que le salaire minimum, mais il est clair qu'une augmentation du salaire horaire a un impact à la hausse sur le salaire moyen. Ce dernier se situait à 24,92$ en 2018, ce qui mène à une augmentation générale des coûts d'opération des manufacturiers », affirme Véronique Proulx, présidente directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

« Nous ne sommes pas contre une amélioration des conditions de vie des travailleurs. Toutefois, il ne faut pas oublier que le secteur manufacturier québécois accuse un retard de productivité et de compétitivité important, et il oeuvre dans un contexte de concurrence international accru. », explique Mme Proulx.

Nous demandons au gouvernement Legault de regarder comment l'ensemble des mesures actuelles et à venir affectent le secteur manufacturier, afin de travailler à rehausser la compétitivité du secteur.

À propos de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ est une association dont la mission est d'améliorer l'environnement d'affaires et d'aider les entreprises manufacturières et exportatrices à être plus compétitives sur les marchés locaux et internationaux. MEQ est une division de Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC), la plus importante association commerciale et industrielle au pays fondée en 1871. Pour plus d'informations sur MEQ, visitez : www.meq.ca www.cme-mec.ca.

@MEQ_QME

MEQ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Communiqué envoyé le 30 janvier 2019 à 10:43 et diffusé par :