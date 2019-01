Avis - Conférence téléphonique et webdiffusion sur les résultats de l'exercice 2018 d'Innergex





LONGUEUIL, QC, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») diffusera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2018, le mercredi 27 février 2019; et tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion pour discuter des résultats le jeudi 28 février 2019. La conférence sera présentée par M. Michel Letellier, président et chef de la direction et M. Jean-François Neault, chef de la direction financière.

Pour participer à la conférence :

Date et heure : Jeudi 28 février 2019

9 h HNE Numéros de téléphone : 1 888 231-8191 ou 647 427-7450 Webdiffusion : https://bit.ly/2VGbkmO ou via innergex.com

Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible sur le site web d'Innergex à innergex.com.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

La Société est un producteur indépendant d'énergies renouvelables qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des centrales géothermiques. En tant qu'entreprise internationale, Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France, au Chili et en Islande. Innergex gère un important portefeuille d'actifs qui comprend actuellement des intérêts dans 68 centrales en exploitation d'une puissance installée nette totale de 2 091 MW (puissance brute de 3 072 MW), dont 37 centrales hydroélectriques, 25 parcs éoliens, quatre parcs solaires et deux centrales géothermiques. Elle détient aussi des intérêts dans cinq projets en développement d'une puissance installée nette totale de 719 MW (puissance brute de 800 MW), dont deux sont actuellement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement, d'une puissance nette totale de 8 382 MW (puissance brute de 9 246 MW). Le respect de l'environnement et l'équilibre de l'intérêt supérieur des communautés hôtes, de ses partenaires et de ses investisseurs sont au coeur du développement de la Société. Sa stratégie de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable. Innergex énergie renouvelable inc. est notée BBB- par S&P.

innergex.com

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

Communiqué envoyé le 30 janvier 2019 à 10:34 et diffusé par :