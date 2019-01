Invitation aux médias : inauguration officielle de la Coopérative de solidarité Les artistes du Ruisseau à Gatineau





QUÉBEC, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Société d'habitation du Québec, la Ville de Gatineau et la Coopérative de solidarité Les artistes du Ruisseau invitent les représentantes et les représentants des médias à l'inauguration officielle de la Coopérative de solidarité Les artistes du Ruisseau à Gatineau. L'activité se déroulera le jeudi 31 janvier en présence de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, du maire de Gatineau, M. Maxime Pedneaud-Jobin, et de nombreux partenaires du milieu.













DATE : Le jeudi 31 janvier 2019





HEURE : 14 h





ENDROIT : Coopérative de solidarité Les artistes du Ruisseau

14, rue Morin

Gatineau

J8X 1Y7







