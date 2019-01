VistaJet enregistre une hausse de 31 % de ses nouveaux membres dans le monde alors que l'entreprise fête 15 ans de présence dans le secteur





Augmentation du nombre de vols de 25 % à l'échelle mondiale et de 46 % en Amérique du Nord en 2018

Surperformance du marché en Europe ? le nombre de nouveaux clients Program a progressé de 105 %

Progression de 20 % du taux d'utilisation des avions, dans la mesure où chaque appareil a effectué 20 tours du monde

VistaJet qui fait désormais partie de Vista Global Holding va révolutionner le secteur fragmenté de l'aviation d'affaires

Renforçant sa position mondiale et sa flotte de plus de 70 avions long-courriers, VistaJet fait partie d'un réseau mondial composé de 116 jets d'affaires détenus en propre et de plus de 1 500 experts en aviation au travers de Vista Global

NEW YORK, 30 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, première et seule compagnie d'aviation d'affaires mondiale, a annoncé aujourd'hui un nouvel exercice record en 2018, avec des nouveaux membres et un nombre de vols en nette augmentation en comparaison annuelle. Alors qu'elle entre dans sa quinzième année, la société maltaise a réalisé d'importants progrès au niveau de ses grandes priorités stratégiques, en augmentant sa part de marché dans le monde.

Dans la lignée de la tendance macroéconomique aux solutions « asset lite » qui s'envole à l'échelle mondiale, VistaJet a enregistré une croissance de 31 % des nouveaux contrats d'adhésion à son emblématique Program en 2018 et une augmentation de 25 % du nombre de ses vols. Alors que la demande pour des prestations plus confortables et des vols de plus longue durée continue d'augmenter dans le secteur, le taux d'utilisation de VistaJet a progressé de 20 % pour l'ensemble de sa flotte composée de plus de 70 avions ? soit l'équivalent d'un nombre d'heures de vol correspondant en moyenne à 20 fois le tour du monde par avion.

D'un point de vue régional, l'Europe s'est avérée être un important marché pour les entreprises et les individus qui se déplacent en vols privés ; elle a représenté 48 % du total des vols de VistaJet en 2018. Les nouveaux membres Program ont fortement augmenté de 105 % dans cette région, une majorité de cette croissance provenant de clients basés au Royaume-Uni, avec deux fois plus de nouveaux contrats dans ce pays.

L'Amérique du Nord est restée un relais de croissance essentiel pour VistaJet et a représenté la plus forte hausse de vols en 2018, avec une augmentation de 46 %.

Afin de répondre à la demande croissante de clients dans cette région, 21 % de la flotte mondiale de VistaJet est, à tout moment, présente sur ce marché, la flotte d'appareils Global 5000 cumulant davantage d'heures de vol au cours de l'année que celle de Challenger.

VistaJet a continué d'être à la pointe du marché en termes d'innovation et de service. Parallèlement à sa couverture mondiale et à son modèle d'abonnement unique à des heures de vol, la société a lancé de nouvelles expériences qu'elle fait vivre à ses membres Program, toutes imaginées autour de leurs passions... en s'appuyant sur des partenariats clés avec des leaders mondiaux dans les domaines de l'art et du sport tels que Christie's et British Polo Day, sans oublier le lancement de programmes de voyageurs les plus étendus de l'aviation privée qui s'adressent aux enfants et aux oenophiles.

Autres faits marquants de 2018 :

Alors que le Moyen-Orient a montré des signes de faiblesse dans le secteur, le portefeuille de clients de VistaJet semble plus fort que jamais, avec un nombre de vols en progression de 38 % et de passagers de 24 %. Les E.A.U. ont représenté la majorité des vols dans la région à 29 % et un nombre d'heures de vol à 34 %.

Tandis que Dubaï continue de s'afficher comme une plateforme incontournable en matière de connexion aérienne mondiale, VistaJet ouvrira un plus grand bureau de ventes dans la région en janvier 2019.

Solidité des chiffres en Asie, avec des vols en hausse de 26 %. À l'image des prévisions économiques du PIB, Singapour affiche les meilleurs résultats, avec une croissance de 71 % du nombre de vols au départ et à destination de ce pays.

Thomas Flohr, fondateur et Président de VistaJet, a déclaré :

« 2018 marque une nouvelle année charnière dans l'histoire de VistaJet. Malgré de nouveaux vents économiques et géopolitiques contraires, nous prévoyons une bonne résistance de notre base de clientèle en 2019. De par son statut de région la plus riche du monde qui regroupe plus de 34 % des plus hauts patrimoines de la planète, les États-Unis devraient, selon nos prévisions, continuer d'offrir les plus vastes opportunités de croissance. Désormais partie prenante de Vista Global, VistaJet bénéficiera de l'appui de XOJET pour assurer le service de ce puissant marché. Je suis résolument convaincu que VistaJet et Vista Global continueront de révolutionner le secteur de l'aviation en proposant une meilleure alternative à la détention d'un avion face à la mondialisation de l'économie et à l'économie du partage. Bilan : cela déverrouillera de la croissance à long terme pour notre activité et pour nos clients ».

Avec une valorisation de ses fonds propres de 2,65 milliards $ atteinte et rendue publique en 2017 et une position parmi les cinq premières « Licornes » de l'Europe, VistaJet affiche une robuste performance financière qui démontre clairement la solidité et la résistance de son modèle d'affaires dans un contexte marqué par la complexité des enjeux économiques et géopolitiques. VistaJet reste convaincue qu'elle continuera de jouer un rôle influent en proposant des services à la pointe du secteur et à révolutionner les offres du secteur de l'aviation d'affaires.

À propos de VistaJet

VistaJet est la première et l'unique compagnie d'aviation mondiale. Sur sa flotte qui compte plus de 70 jets d'affaires aux couleurs argent et rouge, VistaJet a organisé des vols pour des sociétés, des gouvernements et des clients privés dans 187 pays, couvrant 96 % du monde. Fondée en 2004 par Thomas Flohr, la société a été le pionnier d'un modèle d'affaires innovant où les clients ont accès à l'intégralité de la flotte en payant uniquement les heures pendant lesquelles ils volent, sans les responsabilités et les risques d'actifs liés à la propriété de l'avion. Le service emblématique Program de VistaJet offre aux clients un abonnement sur mesure pour des heures de vol sur sa flotte mondiale de jets moyen-courriers et long-courriers, pour les faire voyager par avion, n'importe où et quand ils le souhaitent. Les clients peuvent également demander des vols exceptionnels en passant par Direct, première application de réservation de bout en bout du secteur ou en faisant appel à une équipe mondiale disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

VistaJet fait partie de Vista Global Holding, le leader mondial des solutions de vol d'affaires, qui intègre un portefeuille unique de sociétés offrant des solutions « asset lite » destinées à couvrir tous les principaux aspects de l'aviation d'affaires.

Pour de plus amples informations et nouvelles relatives à VistaJet, veuillez consulter vistajet.com

