49th Parallel Coffee Roasters® et Claridge annoncent un partenariat stratégique





VANCOUVER, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - 49th Parallel Roasters inc. (49th), un chef de file dans la torréfaction de café de spécialité, annonce son partenariat stratégique avec Claridge inc., la société d'investissement de Stephen Bronfman. L'investissement permettra à 49th d'élargir sa gamme de produits et d'étendre sa portée à de nouveaux marchés et canaux de distribution.

Fondée en 2004 à Vancouver, 49th s'approvisionne directement à la source auprès des producteurs et se spécialise dans la micro-torréfaction et la vente de produits de café de qualité exceptionnelle. De ses modestes racines du nord-ouest du Pacifique, c'est grâce au bouche-à-oreille que ses produits ont séduit au fil du temps les baristas les plus exigeants d'une douzaine de pays à travers le monde. Fabriquant un café exceptionnel issu d'une stratégie d'approvisionnement durable, 49th est désormais apprécié d'un océan à l'autre au Canada, de Los Angeles à New York aux États-Unis et, de plus en plus, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient.

Ce torréfacteur, précurseur du café de la troisième vague au Canada, fait progresser l'industrie. Depuis sa création, 49th met en effet de l'avant un programme d'achat à la source axé sur la transparence avec les caféiculteurs, sélectionne les meilleures origines et garantit la fraîcheur maximale de ses produits grâce à l'emballage, la torréfaction par petits lots et le lancement fréquent de nouveaux produits. L'authenticité et l'esprit de communauté sont des valeurs fondamentales pour l'entreprise. Ainsi, 49th, qui publie un rapport transparent sur ses achats depuis 2014, contribue au développement de la culture du café et à la croissance de l'industrie indépendante du café de spécialité par le biais de formations de baristas tout en générant de l'achalandage et en contribuant à la vitalité locale, ses cafés jouant un rôle rassembleur au sein des quartiers.

Objectifs stratégiques partagés

Alors que la demande de boissons saines et d'expériences culinaires de grande qualité ne cesse de croître, l'industrie du café connait une montée en gamme à l'échelle mondiale. Pour Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge, investir dans 49th correspond à la stratégie de la société d'identifier de manière proactive les entreprises en croissance, soutenues par les tendances actuelles en matière de consommation.

« Nous célébrons notre 15e anniversaire grâce au dévouement de nos employés et à la fidélité de nos clients et partenaires commerciaux. C'est un nouveau chapitre excitant dans notre parcours entrepreneurial, car la participation de Claridge contribuera à propulser notre société dans notre prochaine phase de croissance, ont déclaré Vince Piccolo, PDG, et Michael Piccolo, torréfacteur en chef chez 49th. Ce partenariat stratégique nous permettra de rester fidèles à nos racines tout en offrant un café exceptionnel et une expérience unique à tout point de vue à notre clientèle. »

« Claridge a été séduit par les excellents fondements et l'histoire de la marque. J'aime vraiment travailler en partenariat avec des entrepreneurs passionnés qui créent des produits de haute qualité générant un sentiment chaleureux. La combinaison de l'esprit entrepreneurial des fondateurs, de l'expertise et du dévouement de ses employés, ainsi que du solide soutien stratégique et opérationnel de Claridge est prometteuse pour l'avenir de l'entreprise », a déclaré Stephen Bronfman, président exécutif de Claridge.

« Claridge s'inspire des changements similaires observés dans la bière et les spiritueux artisanaux pour établir un chef de file national du café de spécialité. Les Canadiens se classent parmi les plus grands consommateurs de café au monde et ont soif d'une expérience rehaussée. 49th est le porte-étendard de ce mouvement au Canada. Malgré l'afflux d'investissements dans le secteur, nous pensons que la crème va ultimement remonter à la surface », a déclaré Pierre Boivin.

49th Parallel rejoint les consommateurs de café par l'intermédiaire d'un réseau croissant de cafés de spécialité indépendants, d'épiciers spécialisés tels que Whole Foods et Urban Fare dans l'Ouest canadien, les cafés 49th et directement à partir du magasin en ligne: https://49thcoffee.com.

À propos de 49th Parallel Coffee Roasters®

49th Parallel Roasters inc. a été fondée à Vancouver par les frères Vince et Michael Piccolo en 2004. Cette entreprise familiale, pionnière dans son domaine, est intégrée verticalement afin de fournir un produit constant et exceptionnel ainsi qu'une expérience mémorable. Les grains de café verts, classés parmi les meilleurs au monde, proviennent directement des caféiculteurs et sont torréfiés méticuleusement par petits lots à Vancouver par des maîtres torréfacteurs afin de garantir une fraîcheur maximale. La combinaison de relations soigneusement développées et de processus raffinés au fil des années se retrouve dans ses produits de spécialité de qualité extraordinaire, tout en restant accessible au quotidien. La marque soeur de l'entreprise, Lucky's DoughnutsTM, propose des beignes artisanaux faits à la main avec les meilleurs ingrédients; une gâterie de haute qualité sans culpabilité. Jumelés ensemble, 49th offre une expérience de vente au détail distincte. Pour plus d'informations sur 49th, pour en savoir plus sur son programme de vente en gros ou pour effectuer un achat directement du torréfacteur, consultez: www.49thcoffee.com.

À propos de Claridge inc.

Claridge Inc. représente les intérêts de la famille de Stephen Bronfman de Montréal, Québec, Canada. Les investissements directs incluent des participations dans les secteurs de l'alimentation, de la technologie, du divertissement, des énergies renouvelables et de l'immobilier. Claridge a prospéré à travers de multiples cycles économiques. Son expérience en matière d'investissement, associée à son expertise dans l'identification d'opportunités de transformation et de création de valeur pour les sociétés en portefeuille, a permis d'obtenir des rendements ajustés aux risques supérieurs à long terme. La société a une vaste expertise de partenariat avec des entrepreneurs de l'industrie alimentaire. Parmi les investissements réalisés dans le secteur où la participation de Claridge a eu un impact transformationnel positif, citons: SunOpta, Plats du Chef, Glutino, La Terra Fina et Circle Foods. www.claridgeinc.com

