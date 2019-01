Le projet de centrale électrique photovoltaïque de 40 MW de Risen Energy au Kazakhstan se connecte sur le réseau





On s'attend à ce que l'installation stimule la croissance de l'énergie propre dans le pays d'Asie centrale

NINGBO, Chine, 30 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd. a récemment annoncé que son projet de centrale électrique photovoltaïque de 40 MW au Kazakhstan a été officiellement connecté au réseau. Comme il s'agit de la première entreprise privée investissant dans la construction de centrales électriques photovoltaïques au Kazakhstan, la mise en oeuvre de ce projet représente un jalon significatif sur la feuille de route du fabricant de panneaux solaires.

L'installation est située à Gulshat dans le district d'Aktogaï de la région de Karaganda au Kazakhstan. Elle a choisi des modules polycristallins Poly 1500 VDC de 325 W en raison de leur capacité à assurer un fonctionnement stable à long terme de la centrale dans toute la mesure du possible. Avec le succès du raccordement au réseau, il est prévu que la centrale électrique produise 50 millions de kilowatts-heures d'électricité par an, fournissant ainsi aux habitations locales une énergie propre de façon continue.

Pour pouvoir réussir la construction de la centrale électrique au Kazakhstan, Risen Energy a dû surmonter une série d'obstacles, notamment la barrière de la langue, le climat froid, les difficultés pour assurer l'approvisionnement en matériaux nécessaires, la conception du réseau électrique entre autres facteurs ayant entravé l'avancée du projet. Grâce à la riche expérience accumulée au fil des années par l'équipe de développement de projets à l'étranger, la Société a su imposer une construction méthodique en dépit du froid extrême et assurer une réalisation sans heurt de chaque aspect du projet.

Champion Yuan, directeur général de Risen Hong Kong a souligné : « Le projet a offert en juin 2018 une cérémonie exceptionnelle et s'est connecté au réseau en décembre, reflétant ainsi pleinement la force et l'efficacité de la main-d'oeuvre de Risen Energy. Comme conséquence de la conception et de la construction de la centrale électrique de 40 MW, nous possédons une compréhension complète du marché et du cadre réglementaire au Kazakhstan. L'expérience de la construction est reproductible et l'on peut s'attendre à ce qu'elle aide les équipes à l'étranger à mieux participer à l'évolution des projets de suivi. Nous espérons également nous servir de ceci en tant qu'opportunité pour aider d'autres marques chinoises à entrer sans peine sur le marché du Kazakhstan et partager une part du gâteau, et également contribuer aux prouesses de la Chine sur l'ensemble du secteur en faveur de la cause du développement vert à l'échelle mondiale. »

Risen Energy, en s'appuyant sur sa stratégie de mondialisation, a déjà posé des jalons pour d'autres projets au Kazakhstan et elle passera à la phase de construction à un stade ultérieur. Les marchés émergents visés par l'initiative Une Ceinture Une Route, programme du gouvernement chinois consistant à établir des routes commerciales le long de l'ancienne route de la soie, devront à l'avenir bénéficier d'un effort continu de construction de centrales électriques photovoltaïques efficaces et hautement performantes, ce qui stimulera encore plus le potentiel de développement et d'utilisation d'énergie propre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/814164/RISE_kazakhstan.jpg

Communiqué envoyé le 30 janvier 2019 à 10:00 et diffusé par :