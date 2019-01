Niobay Metals annonce l'obtention du permis d'exploration pour le projet James Bay Niobium





MONTRÉAL, 30 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux Niobay inc. (« Niobay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) est heureuse d'annoncer que le Ministère de l'énergie, du développement du nord et des mines (« MEDNM ») de l'Ontario a émis le permis d'exploration visant le programme de forage prévu au projet James Bay Niobium. Le MEDNM a levé la suspension temporaire qui avait été mise en place suivant la demande par Niobay d'un permis d'exploration déposée en octobre 2016. Le permis d'exploration est soumis à certaines conditions afin d'atténuer tout impact négatif potentiel à l'environnement.



L'objectif principal du programme de forage est de tester la continuité des zones à teneur élevée du gisement, tant latéralement qu'en profondeur. Les carottes récupérées permettront également à la Société de poursuivre les essais métallurgiques sur le minerai du projet. Un total de 3 000 mètres sur 8 trous est prévu pour ce programme. Voir la carte ci-jointe: James Bay Niobium Project 2019 ddh Proposal .

La Société prévoit organiser une séance d'information avec le leadership de la Première Nation Moose Cree avant de débuter le programme de forage. Le moment précis du programme sera déterminé ultérieurement, mais nous planifions effectuer le forage au cours de l'été prochain.

De plus, la Société est également heureuse d'annoncer l'ouverture d'un centre d'information à Moosonee. Le but du centre est de fournir des informations et de répondre aux questions de la communauté locale concernant le projet James Bay Niobium et le programme de forage proposé.

Ressources du projet James Bay Niobium

La dernière estimation des ressources minérales pour le projet a été préparée en octobre 2018 par Roscoe Postle Associates Inc. à la suite d'un programme de re-description et de ré-échantillonnage des carottes de forage historiques représentatifs réalisé par NioBay. Le rapport estime les ressources minérales indiquées à 26,1 millions de tonnes contenant 139 millions de kilogrammes de niobium titrant 0,53% Nb 2 O 5 et à 25,3 millions de tonnes de ressources minérales présumées contenant 129 millions de kilogrammes de niobium titrant 0,51% Nb2O5 (voir communiqué de presse du 22 novembre 2018 pour plus d'information).

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été vérifiées et approuvées par Jacquelin Gauthier, Vice-président géologie de NioBay. M. Gauthier est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

À propos de Les Métaux Niobay inc.

Niobay est une société d'exploration minière détenant une participation de 100% dans la propriété James Bay Niobium située à 45 km au sud de Moosonee, dans les Basses terres de James Bay en Ontario. Niobay détient également une participation de 72,5% dans le projet de niobium et tantale Crevier, situé au Québec et une participation directe de 49% dans certains titres miniers situés dans la région de Chibougamau, au Québec, aux termes d'un accord de coentreprise avec SOQUEM.

