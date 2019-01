Le gouvernement du Canada annonce un investissement dans la technologie de l'information pour l'Armée canadienne





Trois contrats pour renforcer les systèmes intégrés de technologie de l'information des Forces armées canadiennes

OTTAWA, le 30 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fournit à ses militaires l'équipement dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur travail et protéger la population canadienne, tout en générant des retombées économiques optimales pour celle-ci.

Services publics et Approvisionnement Canada a attribué, au nom de la Défense nationale, trois contrats, dont la valeur totalise 621,5 millions de dollars, à l'entreprise General Dynamics Mission Systems-Canada.

Ces contrats permettront d'assurer le soutien du système de commandement, contrôle, communication, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance (C4ISR) terrestres pendant plus de cinq ans. L'Armée canadienne dépend de ces systèmes de communication et d'information pour diriger les opérations terrestres et obtenir l'information requise à cette fin. Le soutien en question comprend ce qui suit :

Soutien en ingénierie de cybersécurité : contrat d'une valeur d'au plus 56,5 millions de dollars pour le soutien de la protection des systèmes d'information et de données contre le vol et les dommages à l'information qu'ils contiennent. Soutien en génie et intégration : contrat d'une valeur d'au plus 367,25 millions de dollars pour assurer la pleine intégration du système de C4ISR terrestres. Soutien du logiciel de transition : contrat d'une valeur d'au plus 197,75 millions de dollars pour assurer un soutien logiciel servant à intégrer différents points de données, tels que les relevés de positions GPS, en un seul système qui favorisera la prise de décisions éclairées en temps opportun.

Ensemble, les trois contrats permettront de maintenir plus ou moins 494 emplois hautement spécialisés à Ottawa (Ontario) et à Calgary (Alberta).

« Ces contrats sont un autre bel exemple de l'engagement de notre gouvernement à bâtir une force militaire plus souple et mieux équipée, tout en offrant des débouchés intéressants aux entreprises canadiennes. Les Forces armées canadiennes effectuent d'importantes missions au service de toute la population canadienne, elles ont besoin des plus récentes technologies pour mieux comprendre leur environnement d'opérations et détecter les menaces. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Dans le cadre de notre politique de défense, Protection, Sécurité, Engagement, nous veillons à ce que nos femmes et nos hommes en uniforme soient bien équipés afin d'accomplir le travail important qu'on leur demande. Le système C4ISR terrestres est un élément fondamental utilisé par les troupes de l'Armée canadienne pour rester en contact les unes avec les autres, avec nos alliés et avec le quartier général. Ces contrats visent à s'assurer que l'Armée dispose de ce dont elle a besoin pour mener à bien ses opérations, maintenant et à l'avenir.?»

L'honorable Harjit S. Sajjan

Ministre de la Défense nationale

« Ces contrats de défense permettront de créer des emplois hautement spécialisés et de générer des retombées économiques pour la population canadienne, tout en appuyant les opérations de l'Armée canadienne. Ces investissements témoignent de notre engagement visant à réaliser les objectifs importants énoncés dans la politique Protection, Sécurité, Engagement. »

Chandra Arya

Député de Nepean

« Notre gouvernement veille à ce que les Canadiens et les Canadiennes bénéficient du soutien nécessaire pour accéder à des emplois hautement spécialisés et profiter d'une économie prospère. Ces contrats vont permettre d'améliorer l'équipement des Forces armées canadiennes, d'accroître le perfectionnement des compétences et de développer les capacités industrielles clés dans le domaine de la cyberrésilience. »

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

Les faits en bref



La capacité de C4ISR terrestres de l'Armée canadienne est un ensemble de systèmes tactiques hautement intégrés qui est composé de réseaux interconnectés de systèmes d'information et de communication numériques servant d'abord à soutenir les forces terrestres dans la conduite de leurs opérations.

Ces contrats ont été attribués dans le cadre de processus d'approvisionnement justes, ouverts et transparents.

La politique des retombées industrielles et technologiques s'applique à ces projets, ce qui créera des emplois et stimulera les capacités industrielles clés du Canada .

