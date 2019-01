Pacific Sky Aviation opte pour le Fox Training Management System de Britannica





CALGARY, Alberta, 30 janvier 2019 /CNW/ - La société Pacific Sky Aviation Inc. s'est procuré le Fox Training Management System (système de gestion de la formation Fox) développé par Britannica Knowledge Systems afin d'en faire sa nouvelle plateforme infonuagique de gestion des activités de formation. Pacific Sky est un fournisseur de nouvelles licences, de qualifications initiales de pilotage et de formations de pilotage d'aéronef multimoteur et Twin Otter ainsi que de vol en IFR approuvé par Transports Canada et l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

Le système Fox simplifiera la supervision de la formation des pilotes au Pacific Sky Flight Training Center de Calgary, situé près de l'aéroport international de l'Alberta, au Canada, dans le cadre de ses programmes de formation de pilotage des aéronefs Twin Otter et des bombardiers à eau CL.

« L'entreprise Pacific Sky est ravie d'intégrer le Fox Training Management System à ses opérations », a déclaré Mauro Pezzetta, directeur général de la formation et de la simulation. « Nous cherchions un système unique pouvant répondre à tous nos besoins. Le Fox Training Management System répond à tous nos besoins opérationnels, allant de la planification des ressources à la gestion des horaires, en passant par la gestion des dossiers de formation des pilotes, la gestion des qualifications et les systèmes de gestion de l'apprentissage. Nous sommes impatients de travailler avec Britannica et de tirer parti de l'excellence de son service ainsi que du professionnalisme de son personnel ».

Le système Fox est reconnu comme étant la solution de pointe pour les grandes entreprises offrant des activités de formation; par ailleurs, parmi les utilisateurs les plus connus du système, mentionnons American Airlines, ANA, Boeing, LATAM et United Airlines. Désormais, le personnel de Pacific Sky aura accès aux mêmes outils exhaustifs et primés que ces grandes entreprises, tout en tirant profit de l'approche de Britannica adaptée aux petites entreprises qui propose une gamme de prix évolutive, des outils faciles à intégrer ainsi que des solutions préconfigurées et structurées de processus opérationnels.

Avec le système Fox, Pacific Sky sera en mesure de gérer efficacement sa planification et son calendrier, les dispositifs pédagogiques et autres ressources de formation, les instructeurs, les qualifications, la tenue des dossiers, le développement de la formation, l'apprentissage et les tests, l'évaluation du rendement et les analyses. Les instructeurs et évaluateurs de Pacific Sky utiliseront l'application Fox Grading pour assurer la qualité de la formation et maintenir des normes élevées de qualité en entrant des données sur le rendement, et ce, en temps réel sur leurs appareils mobiles, que ce soit en ligne ou hors ligne.

À propos de Britannica Knowledge Systems (www.britannica-ks.com)

Britannica Knowledge Systems développe de manière proactive des solutions visionnaires pour optimiser les activités de formation. Le Fox Training Management System, qui s'appuie sur un algorithme sophistiqué, aide les organisations offrant de la formation, petites ou grandes, à systématiser leurs processus, à réduire leurs coûts et à améliorer leur rendement.

À propos de Pacific Sky Aviation (http://www.pacificsky.ca/)

Pacific Sky Aviation est une société privée de la Colombie-Britannique dont le siège social est situé à Victoria et qui exerce ses activités à Calgary, en Alberta. Depuis plus de 25 ans, Pacific Sky est un fournisseur de formation de pilotage approuvé par Transports Canada qui s'occupe de la délivrance de licences et de qualifications initiales pour les nouveaux pilotes et de la prestation de formations sur aéronef multimoteur et de vol IFR. La société offre maintenant aussi aux pilotes du monde entier une formation avancée sur les appareils Twin Otter.

