Caucus présessionnel - 2019 : année de mise en chantiers des grands projets du nouveau gouvernement

GATINEAU, QC, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - En ouverture du caucus présessionnel des députés de la Coalition Avenir Québec, le premier ministre, François Legault, a réitéré, à l'occasion d'un point de presse, que les priorités du nouveau gouvernement, pour l'année à venir, seront l'économie, la santé et l'éducation.

Ces trois priorités, déjà énoncées lors du discours d'ouverture de la législature, demeurent donc au centre de l'action gouvernementale. Le premier ministre et son équipe mèneront de front plusieurs projets porteurs en ce sens tout au long de l'année.

De nombreux dossiers importants sont sur la table en matière d'économie, notamment pour attirer davantage d'investissements des entreprises, augmenter les exportations et créer des emplois mieux payés. Alors que le gouvernement a déjà remis de l'argent dans les poches des familles, lors de la dernière mise à jour économique, le premier ministre a annoncé que le prochain budget ira encore plus loin. Comme il s'y était engagé, le gouvernement travaille pour un Québec plus prospère sur tous les fronts.

Aux yeux de M. Legault, l'éducation a toujours été un vecteur important de création de richesse, et chaque jeune a le droit aux conditions nécessaires pour aller au bout de son potentiel. C'est pourquoi l'une des priorités pour l'année 2019 sera la construction et la rénovation des écoles du Québec pour que les jeunes puissent y apprendre dans des conditions optimales. Le gouvernement mettra également en place un programme étoffé pour venir en aide aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage.

Le domaine de la santé sera également le théâtre de plusieurs projets majeurs. L'année 2019 en sera une d'action sans précédent pour soutenir les aînés et les proches aidants, alors que le grand chantier des maisons des aînés sera lancé. Le gouvernement posera également les actions nécessaires pour que les Québécois puissent voir une infirmière ou un médecin beaucoup plus rapidement lorsqu'ils en ont besoin.

L'agenda législatif à l'Assemblée nationale, pour la session parlementaire à venir, sera chargé. Plusieurs projets de loi d'envergure seront déposés, notamment celui qui vise à interdire les signes religieux chez les employés de l'État en position d'autorité.

« Dès notre entrée en poste, nous avons commencé à agir pour livrer les promesses que nous avions faites aux Québécois. Pour notre gouvernement, l'année 2019 sera celle de la mise en chantier de nos grands projets. Nos intentions sont claires, depuis le début, et nous allons continuer à travailler sur nos trois priorités principales, soit l'économie, la santé et l'éducation. Nos ministres sont déjà en action, et soyez assurés que les Québécois verront les résultats de leurs efforts. »

François Legault, premier ministre du Québec

