Patrick Li, vétéran de l'industrie, rejoint Analogix en tant que président de la région Grande Chine

Analogix Semiconductor, Inc. a annoncé aujourd'hui que Patrick Li, cadre chevronné dans le domaine de la technologie, avait rejoint la société en tant que président de la région Grande Chine.

M. Li a derrière lui plus de 30 années d'expérience de leadership éprouvé dans le développement et l'exécution de plans de croissance commerciale en Chine et dans le monde, s'étant notamment attaché à augmenter les revenus et les bénéfices de sociétés et à établir de solides partenariats écosystémiques dans divers domaines de la technologie (grand public, entreprise, automobile, mise en réseau, stockage et communications) en Chine, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Dernièrement, il occupait le poste de directeur général d'Ingram Micro en Chine. Avant cela en tant que PDG d'Orange Business Services, il a transformé la société, qui de fournisseur de services réseau est devenue fournisseur de services d'infrastructures TIC. Il a également occupé des postes de haute direction chez Intel et Seagate pendant plus de 14 ans.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Patrick au sein de notre équipe de direction », a déclaré Kewei Yang, PDG d'Analogix Semiconductor. « L'étendue de son expertise et de sa vision commerciale, qui lui a permis d'amener les entreprises à des résultats positifs, est impressionnante, et il va jouer un rôle clé dans le positionnement d'Analogix pour la croissance dans la région Grande Chine et dans le reste du monde. »

« Analogix bénéficie d'une technologie fondamentale exceptionnelle et a à son actif un succès éprouvé lui permettant de desservir les marchés à forte croissance. Je suis ravi de rejoindre la société à l'heure où celle-ci aborde un nouveau niveau de croissance et je me réjouis à l'idée de contribuer à l'expansion de nos activités dans la région Grande Chine et ailleurs », a déclaré M. Li.

Patrick Li est diplômé de l'université Jiao Tong de Shanghai et est titulaire d'une licence en génie électrique.

