Journée Bell Cause pour la cause - L'opposition officielle cause pour la cause

QUÉBEC, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée Bell Cause pour la cause, les membres de l'aile parlementaire du Parti libéral du Québec se joignent à la conversation afin de briser les tabous de la santé mentale en ouvrant le dialogue sur l'enjeu dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux. Les élus libéraux vous invitent à la visionner et à la partager en grand nombre et à utiliser le mot clic #BellCause pour toute publication faite sur Twitter aujourd'hui afin d'aider à financer les initiatives en santé mentale.

Particulièrement sensible à la cause, rappelons que la députée de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux, Mme Hélène David, a demandé en décembre dernier que la Commission de la santé et des services sociaux se saisisse d'un mandat d'initiative afin d'aborder de façon non partisane l'enjeu de l'accès aux soins en santé mentale.

« J'ai une grande sensibilité pour le sujet de la santé mentale et j'ai la ferme intention d'en faire un enjeu national afin de contribuer à bonifier l'accès à de meilleurs soins. En cette journée #BellCause, j'invite les citoyennes et les citoyens à prendre part au dialogue afin de mettre fin à la stigmatisation entourant la maladie mentale. »

Hélène David, députée de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux

Pour visionner la vidéo : https://twitter.com/PierreArcand/status/1090604399016267777

