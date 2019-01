Automobiles Paillé, toujours no 1 au Canada





BERTHIERVILLE, QC, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Depuis l'automne 2015, Automobiles Paillé, le centre du camion, s'est hissé au premier rang du plus important vendeur de la marque GM au Canada.

M. Jean-Claude Paillé a annoncé à ses employés que, pour la troisième année consécutive, l'entreprise conservait sa prestigieuse place sur la plus haute marche du podium. « C'est une grande fierté de conserver notre titre de concessionnaire numéro un au Canada. Je suis choyé d'être entouré d'une équipe professionnelle et dévouée comme la mienne. Cette renommée, nous l'avons bâtie ensemble et c'est eux qui me permettent d'amener l'entreprise à un autre niveau. Nos clients jouent eux aussi un rôle clé dans notre succès. Nous sommes extrêmement reconnaissants de cette confiance qu'ils n'hésitent pas à renouveler année après année », a affirmé M. Jean-Claude Paillé.

En effet, après 39 mois consécutifs, l'entreprise atteint toujours des records de ventes en mettant sur la route, chaque mois, plus ou moins 300 nouveaux véhicules neufs portant la marque Paillé partout au Québec. Pour répondre à la demande, ils possèdent aussi le plus grand inventaire de véhicules neufs au Canada, devenant même un centre de distribution pour les concessionnaires avoisinants.

M. Paillé a souligné le travail de bon nombre de partenaires et de collaborateurs qui, par leur dynamisme, leur confiance et leur appui, contribuent à faire grandir l'entreprise pour atteindre cette vision d'affaires, plutôt atypique, qu'a adopté Automobiles Paillé. Il confirme et signe que son équipe est une grande famille tissée serrée où chacun travaille en étroite collaboration pour offrir une approche personnalisée à sa clientèle et ainsi rendre l'expérience d'achat fluide, efficace et agréable.

Chez Paillé, lorsque vous devenez client, vous êtes considéré comme un membre de la famille. C'est un monde à part qu'est celui de Paillé, unique, sincère et fier!

Rappelons qu'en plus d'être établi à Berthierville, dans Lanaudière, Paillé possède une deuxième concession dans la région de Sorel-Tracy, en Montérégie, depuis maintenant deux ans. La concession a déjà fait une belle ascension dans les rangs de GM en matière de ventes annuelles.

