La valeur globale des transactions de fusions et acquisitions au Canada a augmenté de 20 % en 2018 malgré des vents contraires





TORONTO, le 30 janv. 2019 /CNW/ - Malgré les hauts et les bas des négociations commerciales et l'incertitude des marchés en 2018, le Canada a connu un solide marché des fusions et acquisitions l'an dernier. Selon le document intitulé Bilan de l'année de fusions et acquisitions et perspectives pour 2019 de PwC Canada, la croissance a été favorisée par un capital abondant et une économie en croissance avec un faible taux de chômage. La valeur globale des transactions a augmenté de 20 % par rapport à 2017 et le volume des transactions s'est accru de 8 %.

Principaux secteurs d'activité en 2018

Avec la légalisation du cannabis à des fins récréatives en octobre 2018, il n'est pas surprenant que le secteur des soins de santé ait été parmi les secteurs qui ont connu les meilleurs volumes de transactions, qui ont augmenté de 87 % par rapport à 2017.





légalisation du cannabis à des fins récréatives en octobre 2018, il n'est pas surprenant que le secteur des soins de santé ait été parmi les secteurs qui ont connu les meilleurs volumes de transactions, qui ont augmenté de 87 % par rapport à 2017. Le secteur des services financiers a connu une hausse significative du volume des transactions, soit 31 % par rapport à 2017.





Et le secteur des technologies a connu une croissance de 29 % du volume des transactions par rapport à 2017.

L'activité dans le domaine des transactions étrangères a été forte malgré les incertitudes autour du sort de l'Accord de libre-échange nord-américain, en particulier les tarifs et le protectionnisme. Les entreprises canadiennes ont manifesté un appétit pour les sociétés établies aux États-Unis et ailleurs dans le monde, ce qui a entraîné une augmentation de 17 % des transactions étrangères en 2018 par rapport à l'année précédente.

« Malgré les vents contraires sur le plan géopolitique, les négociateurs canadiens ont adopté une perspective mondiale dans leurs prospections en 2018, dit Dave Planques, leader national du groupe Transactions, PwC Canada. Ils ont encore beaucoup d'argent à déployer et nous nous attendons à ce qu'ils maintiennent leur enthousiasme en 2019. »

« L'abondance du capital privé est bien réelle. Cela place les entreprises dans un contexte favorable pour soutenir leurs activités d'acquisitions. Dans cette réalité, malgré les appréhensions d'un ralentissement économique et les tensions commerciales actuelles, tout porte à croire que les entreprises québécoises et canadiennes continueront de se manifester acquéreurs de sociétés étrangères, a indiqué Miriam Pozza, associée et leader du groupe Transactions au Québec, PwC Canada. »

Que nous réserve 2019?

La vigoureuse activité dans le domaine des fusions et acquisitions se poursuivra. Selon la 22e enquête mondiale annuelle de PwC auprès des chefs de direction , 59 % des chefs d'entreprise canadiens prévoient de nouvelles fusions et acquisitions pour stimuler la croissance de leurs revenus en 2019, comparativement à 44 % en 2018.

Bien que 2019 s'annonce comme une autre année d'incertitude, avec des élections fédérales imminentes, la possibilité d'une perturbation du commerce mondial et la possibilité d'un ralentissement de la croissance économique, nous prévoyons que l'abondance des capitaux accessibles aux investisseurs continuera de soutenir les activités de fusions et acquisitions.

Le secteur des technologies continuera d'avoir une incidence sur le paysage des transactions. Les entreprises qui se concentrent sur la sécurité des données, un enjeu de plus en plus important, seront en tête de la liste des candidates aux fusions et acquisitions. Les entreprises du secteur des technologies financières (fintechs), en particulier celles dont les modèles d'affaires ont fait leurs preuves et qui pourraient susciter l'intérêt de contreparties plus établies comme les banques et les compagnies d'assurance, seront également visées.

Avec la légalisation du cannabis à usage récréatif au Canada et l'expansion rapide du cannabis à usage médical à l'échelle internationale, 2019 sera une année charnière pour offrir aux investisseurs un rendement de leur capital. Les entreprises canadiennes peuvent chercher à tirer parti de leur expertise et de leur expérience de l'industrie pour obtenir un avantage en tant que pionnières à l'étranger. Toutes les entreprises de cannabis n'y parviendront pas, mais les producteurs autorisés canadiens sont positionnés comme les leaders mondiaux du secteur.

Cliquez ici pour accéder à la version intégrale du rapport.

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre mission est de promouvoir la confiance dans la société et de résoudre les problèmes importants. Plus de 7 400 associés et employés s'emploient à fournir à une vaste clientèle des services de qualité en matière de certification, de fiscalité, de conseils et de transactions. PwC Canada est membre du réseau mondial PwC qui compte plus de 250 000 employés dans 158 pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse : www.pwc.com/ca/fr .

© 2019 PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l'Ontario. Tous droits réservés.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour en savoir plus, visitez notre site Web à l'adresse http://www.pwc.com/structure .

SOURCE PwC (PricewaterhouseCoopers)

Communiqué envoyé le 30 janvier 2019 à 09:00 et diffusé par :