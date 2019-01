Anaqua lance AQX pour transformer la propriété intellectuelle en succès commercial





Anaqua, le principal fournisseur de solutions de gestion de la propriété intellectuelle et de l'innovation, a présenté aujourd'hui AQX, une plateforme logicielle de pointe permettant aux entreprises d'aligner leur stratégie de portefeuille de propriété intellectuelle sur leurs objectifs métier et fournissant aux cabinets juridiques de nouveaux outils puissants d'automatisation et de développement des activités. Basé sur des technologies modernes et rapides en collaboration avec nos clients, le nouveau logiciel offre de nombreux avantages, y compris une interface utilisateur simplifiée, des outils d'analyse et de veille économique riches en données et des capacités de gestion financière de bout en bout.

Grâce à AQX, les utilisateurs peuvent tirer parti de capacités uniques d'analyse et de collaboration pour développer des actifs de propriété intellectuelle qui soutiennent directement leurs objectifs métier. L'intégration de l'analyse de données publiques et privées permet aux responsables PI d'effectuer le suivi de leur niveau d'innovation, d'évaluer la solidité de leur portefeuille, de surveiller le paysage concurrentiel et d'identifier les opportunités d'exploitation de leur propriété intellectuelle au service de leurs activités, en toute simplicité. Les organisations peuvent également mesurer et gérer les performances financières via le système de gestion financière du produit, qui fournit différents outils en matière de propriété intellectuelle (gestion, budgétisation, suivi des coûts, régularisation, facturation et facturation électronique) de façon à optimiser les dépenses juridiques. La plateforme AQX permet aux cabinets d'avocats d'atténuer les risques, de réduire les coûts et de générer de la croissance via des analyses uniques et une offre différenciée.

« La gestion de la propriété intellectuelle est devenue une fonction métier, » a déclaré Vincent Brault, Vice-président senior Produit et innovation chez Anaqua. « Les clients d'Anaqua sont convaincus que la propriété intellectuelle représente une activité à part entière et ils harmonisent leur organisation en la matière afin de stimuler l'innovation, la liberté d'exploitation et la protection de marque. Grâce à AQX, nous répondons aux besoins non satisfaits des chefs d'entreprises et en termes de propriété intellectuelle en fournissant une plateforme logicielle offrant aux sociétés un avantage concurrentiel et aidant les cabinets d'avocats à se différencier et à garantir le succès de leurs activités. »

« Au cours des 18 à 24 derniers mois, les opérations de PI d'entreprise ont été au coeur d'une transformation profonde, caractérisée par une intégration avec le serveur des opérations de PI d'entreprise, tant du point de vue organique que du point de vue matériel, et adaptées pour concrétiser les principales stratégies de gestion », explique Eyal Iffergan, Président de la Recherche Hyperion. « Avec le lancement d'AQX, Anaqua exploite une mine au potentiel inestimable au coeur de l'écosystème de la gestion de la PI d'entreprise, dans le seul but d'accélérer la transformation ».

« Bien plus qu'une simple version, AQX représente une étape importante de la connexion de l'équipe PI au reste de l'entreprise et permet à chaque client de s'approprier le système, » a déclaré Bob Romeo, PDG d'Anaqua. « Cette plateforme nouvelle génération offre aux organisations les outils dont elles ont besoin pour révolutionner leur activité. Grâce à notre collaboration avec nos clients, nous transformons la propriété intellectuelle en succès commercial. »

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés d'AQX :

Gestion financière : gérez la façon dont l'argent est dépensé à travers l'entreprise et à quelles fins. Les utilisateurs peuvent collecter, analyser et consigner les différents coûts en vue d'établir un budget, de prévoir les charges à payer et d'effectuer le suivi des frais à des fins d'optimisation des dépenses. Budgétisation : créez et gérez des budgets annuels selon le type de propriété intellectuelle, la région, la division, etc. pour les responsables et les unités opérationnelles. Créez des budgets sous forme de tableur convivial et effectuez des comparaisons avec les dépenses réelles. Cette fonctionnalité inclut plusieurs niveaux de sécurité permettant d'attribuer des autorisations de modification ou d'affichage à différents utilisateurs. Comptes de régularisation : anticipez les dépenses à venir sur une base mensuelle ou trimestrielle. Comparez les charges à payer aux dépenses réelles pour obtenir une estimation précise. Cette fonctionnalité est idéale pour les coûts inconnus et évolutifs tels que le travail effectué en cas de violation. Suivi des coûts amélioré : amélioration des modèles d'anticipation des coûts basés sur des tâches et des événements. Facturation : informations détaillées sur les factures reçues, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées en analysant des aspects spécifiques (postes individuels, charges à payer et paiements par facture). Téléchargement de facture : interface utilisateur améliorée avec capacité de téléchargement de facture par simple glisser-déposer. Tirez parti des modèles de facture personnalisés pour extraire des données spécifiques à vos besoins et configurer des règles métier pour accepter ou rejeter des factures. Prise en charge totale de LEDES 98B, 98BI et XML 2.1 Facturation électronique : acceptez les factures et effectuez le suivi de leur paiement grâce à l'intégration aux systèmes de comptabilité fournisseurs. Suivi des paiements : soyez informé de chaque paiement soumis à un système de comptabilité fournisseurs externe et de la façon dont il a été effectué. Devise : effectuez le suivi du taux de change lors de l'envoi des factures et au moment du paiement. Autorisation : tirez parti du flux de travail de la chaîne d'autorisation, permettant à plusieurs personnes d'examiner une facture. Tableau de bord des rapports : visualisez et consignez les données financières à des fins d'analyse.

: gérez la façon dont l'argent est dépensé à travers l'entreprise et à quelles fins. Les utilisateurs peuvent collecter, analyser et consigner les différents coûts en vue d'établir un budget, de prévoir les charges à payer et d'effectuer le suivi des frais à des fins d'optimisation des dépenses. Vue d'ensemble du portefeuille : regroupez les KPI et les informations métier internes complètes d'une part ainsi que les processus d'automatisation et les documents d'autre part en un seul environnement efficace et intelligent pour des décisions plus éclairées. Une intégration plus poussée à AcclaimIP offre aux dirigeants et décideurs des informations exploitables uniques au moyen d'analyses à 360° et d'indicateurs sur une plateforme intelligente.

: regroupez les KPI et les informations métier internes complètes d'une part ainsi que les processus d'automatisation et les documents d'autre part en un seul environnement efficace et intelligent pour des décisions plus éclairées. Une intégration plus poussée à AcclaimIP offre aux dirigeants et décideurs des informations exploitables uniques au moyen d'analyses à 360° et d'indicateurs sur une plateforme intelligente. Nouvelle page d'accueil et interface/expérience utilisateur : découvrez une expérience utilisateur moderne et rapide tout en simplicité via une page d'accueil conceptuelle personnalisée offrant une navigation simplifiée.

: découvrez une expérience utilisateur moderne et rapide tout en simplicité via une page d'accueil conceptuelle personnalisée offrant une navigation simplifiée. Recherche : fonctionnalité de recherche rapide grâce au nouveau champ « Any Number » (N'importe quel nombre) et possibilité de rechercher un sous-ensemble de champs spécifique à travers des modules et des tâches d'après les données de module.

: fonctionnalité de recherche rapide grâce au nouveau champ « Any Number » (N'importe quel nombre) et possibilité de rechercher un sous-ensemble de champs spécifique à travers des modules et des tâches d'après les données de module. Téléchargements en vrac : chargez efficacement des volumes considérables d'enregistrements de brevets, de marques déposées et de factures. Les utilisateurs peuvent créer des fichiers de modèle personnalisés ou télécharger des fichiers externes. Identification complète des erreurs pour chaque téléchargement.

: chargez efficacement des volumes considérables d'enregistrements de brevets, de marques déposées et de factures. Les utilisateurs peuvent créer des fichiers de modèle personnalisés ou télécharger des fichiers externes. Identification complète des erreurs pour chaque téléchargement. Mises à jour du registre : améliorations significatives des performances grâce au nouveau support pour les applications de conception et à la possibilité de créer des enregistrements de registre en vrac à partir des résultats de recherche.

: améliorations significatives des performances grâce au nouveau support pour les applications de conception et à la possibilité de créer des enregistrements de registre en vrac à partir des résultats de recherche. Private PAIR : support amélioré pour le téléchargement de documents Private PAIR basés sur la méthodologie d'accès sécurisée et mise à jour d'USPTO.

: support amélioré pour le téléchargement de documents Private PAIR basés sur la méthodologie d'accès sécurisée et mise à jour d'USPTO. Intégration au système financier : intégration bidirectionnelle permettant à AQX de créer des dossiers dans les systèmes financiers et favorisant la création de données financières à partir des systèmes financiers dans AQX. SimpleLegal est la première intégration prise en charge.

: intégration bidirectionnelle permettant à AQX de créer des dossiers dans les systèmes financiers et favorisant la création de données financières à partir des systèmes financiers dans AQX. SimpleLegal est la première intégration prise en charge. Portail d'innovation (version bêta) amélioré : simplifiez le processus de soumission d'invention, permettant aux inventeurs de suggérer des idées plus facilement. Grâce à ideaPoint, les inventeurs Anaqua peuvent désormais commencer à créer un enregistrement d'invention AQX dans une interface utilisateur rationalisée configurable.

