Guardsquare, le pionnier de la sécurité mobile, surfe sur la vague de la transformation numérique et annonce un investissement de Battery Ventures pour un montant de 29 millions de dollars





Guardsquare, une société de sécurité logicielle à croissance rapide et leader du marché spécialisé dans la protection des applications mobiles complexes exécutées par des entreprises en cours de transformation rapide provenant de divers secteurs, a annoncé un investissement de 29 millions de dollars de Battery Ventures. Il s'agit là du premier cycle de financement institutionnel de la société internationale. Dans le cadre de la transaction, Dharmesh Thakker, associé général de Battery, et Paul Morrissey, mandataire chez Battery, rejoindront le conseil d'administration de Guardsquare.

La société, dont la technologie est déjà intégrée à plus d'un quart des applications Android sur le marché aujourd'hui, s'appuiera sur ce partenariat avec Battery pour investir de manière plus agressive dans les activités de vente, de marketing, de R&D et d'expérience client.

"Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Battery en tant qu'actionnaire", déclare Jürgen Ingels, un membre du conseil d'administration de Guardsquare et un investisseur précoce dans la société. "Ceci nous permet d'enclencher le turbo pour générer une croissance supplémentaire. C'est également une véritable validation de la scène technologique belge."

La technologie de Guardsquare répond à un problème grandissant pour les entreprises mettant en oeuvre une transformation numérique rapide dans des secteurs allant de la finance à l'assurance, en passant par la santé. À l'heure où ces entreprises innovent rapidement et déploient des applications plus complexes sur des appareils mobiles de plus en plus puissants, elles peinent souvent à sécuriser ces applications, qui sont exécutées en dehors de leurs pares-feux. En effet, pour de nombreuses entreprises qui luttent pour rester à la page des nouvelles tendances technologiques et une clientèle utilisant de plus en plus les technologies mobiles, la sécurité arrive presque au second plan, même si les applications mobiles sont particulièrement vulnérables face au l'ingénierie inverse et au piratage.

Le cabinet d'étude Gartner estime qu'à l'horizon 2020, 30% des entreprises utiliseront une technologie de "sécurisation des applications", comme celle de Guardsquare, pour protéger au moins une de leurs applications mobiles critiques, IdO ou JavaScript contre de telles menaces. Elles ne sont aujourd'hui que cinq pour cent à le faire.

"À l'heure où les entreprises déploient rapidement des applications enrichies, y compris des applications liées à de nouveaux appareils connectées, la surface d'attaque pour les pirates et autres cybercriminels augmente, ce qui fait de la cybersécurité une question de plus en plus complexe", déclare Heidi Rakels, cofondatrice et présidente de Guardsquare. "Nos produits sont utilisés par les plus grandes banques mondiales, fournisseurs TI et sociétés de carte de crédit pour protéger leurs marques, et leurs clients, contre ce type de menaces."

Et Roel Caers, chef de la direction de Guardsquare, d'ajouter: "Dans un monde qui tourne sans cesse plus autour des technologies mobiles, nos produits s'avèrent de plus en plus essentiels pour les entreprises de tous les secteurs confondus."

Rakels a cofondé Guardsquare au côté d'Eric Lafortune, pour développer et commercialiser des produits de sécurité avancée afin de compléter son produit d'origine, ProGuard, un projet en source libre qui avait pour mission d'optimiser la performance des applications Java et Android. Selon les estimations, il est à présent utilisé par 25% de toutes les applications Android. En s'appuyant sur le succès en source libre de ProGuard, Guardsquare a conçu et mis au point un produit complet de sécurité pour les applications Android, appelé DexGuard, et un autre pour les applications iOS, appelé iXGuard.

En novembre, Guardsquare a remporté le prix Technology Fast 50 de Deloitte, en tant que société technologique à plus forte croissance de Belgique. La société compte actuellement plus de 650 clients, répartis dans plus de 70 pays.

"La technologie mobile, les capteurs connectés et d'autres tendances technologiques majeures sont en train de transformer l'écosystème de la cybersécurité, et il est de plus en plus reconnu que la sécurité de bout en bout, qui protège vos applications mobiles sur les appareils des utilisateurs, joue un rôle de plus en plus essentiel pour les entreprises", déclare Thakker, Battery. "Nous sommes impressionnés par la manière qu'a Guardsquare de développer un modèle commercial exceptionnel à partir d'un projet en source libre viral et couronné de succès, un phénomène que nous constatons de plus en plus fréquemment avec les sociétés en source libre dans une variété de secteurs. La croissance de l'entreprise est extrêmement impressionnante, et nous sommes honorés de travailler au côté de Roel, Heidi et Eric pour ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de Guardsquare."

L'année dernière, Thakker et son équipe chez Battery ont publié Battery Open-Source Software Index, or BOSS, qui s'est hissé parmi les 40 meilleurs projets technologies en source libre en fonction de la popularité, l'activité des utilisateurs, l'impact sur l'emploi et l'attractivité au sein de la communauté des solutions en source libre.

À propos de Guardsquare

Guardsquare est la référence mondiale de la protection des applications mobiles. La société développe un logiciel premium pour la protection des applications mobiles contre l'ingénierie inverse et le piratage. Ses produits sont utilisés dans le monde entier pour un large éventail de secteurs, comme les services financiers, le commerce numérique, les services publics, la télécommunication, les jeux et les médias. Les sièges de Guardsquare se trouvent à Louvain (Belgique) et San Francisco. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guardsquare.com.

